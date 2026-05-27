Storebound : Echappez-vous d’un magasin terrifiant dans ce jeu d’horreur coopératif qui arrive bientôt en version 1.0

L’enfer du consumérisme

Rester enfermé dans un magasin la nuit peut être amusant sur le papier, mais dans Storebound, l’idée est particulièrement terrifiante, surtout lorsque votre IKEA du coin est rempli de monstres. Heureusement, vous ne serez pas forcément seul ici puisque le jeu révèle tout son potentiel en coopération avec des équipes de trois personnes, histoire de rire de cette situation, même s’il est aussi possible de jouer en solo.

Vous devrez ici vous échapper de ce magasin de meubles en évitant les créatures sordides qui y rôdent ainsi que les divers pièges placés sur votre route. Vous pourrez compter sur des talkies-walkies pour parler avec vos coéquipiers et planifier certaines stratégies, mais attention à ne pas trop attirer l’attention. Le jeu dispose également d’un système de santé mentale à surveiller pour éviter de passer du côté de l’ennemi en trahissant vos compagnons.

Storebound refait parler de lui durant notre AG French Direct car Embers a une très bonne nouvelle à nous annoncer. Les épisodes 5 et 6 du jeu sont en chemin, et leur sortie marquera l’arrivée de la version 1.0 du jeu. Vous pourrez donc jouer à la version complète de Storebound dès le 19 juillet prochain sur Steam et l’Epic Games Store.