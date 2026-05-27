Mirage: Miracle Quest se la joue magical girl dans un RPG au tour par tour avec des éléments de deckbuilder

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Les membres du studio Toe Bean Club ont grandi en regardant Cardcaptor Sakura, et cela se voit facilement à la vue de leur prochain jeu, Mirage: Miracle Quest. Ce RPG tout mignon et très coloré nous embarque dans une aventure magique avec des mécaniques de deckbuilding, et pour mieux nous présenter ce concept, Soanja Connac et Adrien Cantone de Toe Bean Club ont répondu présent à l’appel de l’AG French Direct afin de nous montrer ce que le jeu nous réservera.

Mirage: Miracle Quest

Clé du sceau sacré, je te somme d’apparaître

Les deux membres du studio nous parlent aujourd’hui de ce qui a inspiré ce Mirage: Miracle Quest, qui est un RPG dans lequel on suivra une jeune exorciste répondant au nom de Mirage, qui va devoir lever le voile sur son héritage en devenant une exorciste capable de protéger le monde. On voyagera ici dans le monde d’Andafy pour y rencontrer des personnes qui auront besoin de notre aide pour faire face à des créatures peu commodes.

Le jeu repose sur des combats au tour par tour mélangés à du deckbuilding. Chaque personnage disposera de sorts qu’il piochera sous la forme de cartes, ce qui nécessite donc de bien construire le deck de chacun d’entre eux pour maximiser son efficacité sur le champ de bataille. Le titre se démarque aussi par ses superbes animations, et lorsque l’on voit le CV des artistes ayant travaillé sur le projet, on comprend mieux pourquoi le titre attire l’attention.

Mirage: Miracle Quest n’a pas encore de date de sortie, car le studio souhaite d’abord effectuer une campagne Kickstarter pour lever quelques fonds. N’hésitez donc pas à suivre la page du jeu sur le site de financement participatif, et en attendant, vous pouvez déjà jouer au titre via une démo sur Steam, qui vient d’être traduite en français pour fêter le passage du jeu à l’AG French Direct.

Découvrez tous les jeux de l'AG French Direct sur Steam
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Jaquette de Mirage : Miracle Quest
Mirage : Miracle Quest
pc

Date de sortie : N/C

L’AG French Direct de retour le mercredi 27 mai 2026 avec +40 jeux dévoilés et de nombreuses démos jouables

L’AG French Direct fait son retour le 27 mai 2026 Cela fait plusieurs semaines que l’on trépigne d’impatience et que l’on a qu’une hâte : vous communiquer la date dans votre agenda. On peut enfin vous le dire : l’AG French Direct reviendra le mercredi 27 mai 2026 à 18h (heure de Paris). Ce rendez-vous désormais incontournable pour la scène française et francophone, commencera comme à son habitude par une conférence d’ouverture qui va durer environ 80 minutes. Au cours de cette émission (proche d’un Nintendo Direct ou d’un Future Games Show pour les nouveaux venus), vous pourrez découvrir de nombreuses bandes annonces, des séquences de gameplay inédites, des coulisses de développement et bien d’autres choses. Une quarantaine de jeux sont attendus, et chaque titre a spécifiquement quelque chose de nouveau à vous montrer. Dans la foulée, vous retrouverez une page Steam regroupant des démos, des créateurs et créatrices de contenus qui mettront en avant l’événement et des interviews exclusives sur notre site. La conférence sera toujours narrée par Salomé Lagresle en français. Mais pour étendre notre portée et montrer au monde entier que le jeu vidéo français est bourré de talents, l’AG French Direct sera aussi doublé pour la…

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