Mirage: Miracle Quest se la joue magical girl dans un RPG au tour par tour avec des éléments de deckbuilder

Clé du sceau sacré, je te somme d’apparaître

Les deux membres du studio nous parlent aujourd’hui de ce qui a inspiré ce Mirage: Miracle Quest, qui est un RPG dans lequel on suivra une jeune exorciste répondant au nom de Mirage, qui va devoir lever le voile sur son héritage en devenant une exorciste capable de protéger le monde. On voyagera ici dans le monde d’Andafy pour y rencontrer des personnes qui auront besoin de notre aide pour faire face à des créatures peu commodes.

Le jeu repose sur des combats au tour par tour mélangés à du deckbuilding. Chaque personnage disposera de sorts qu’il piochera sous la forme de cartes, ce qui nécessite donc de bien construire le deck de chacun d’entre eux pour maximiser son efficacité sur le champ de bataille. Le titre se démarque aussi par ses superbes animations, et lorsque l’on voit le CV des artistes ayant travaillé sur le projet, on comprend mieux pourquoi le titre attire l’attention.

Mirage: Miracle Quest n’a pas encore de date de sortie, car le studio souhaite d’abord effectuer une campagne Kickstarter pour lever quelques fonds. N’hésitez donc pas à suivre la page du jeu sur le site de financement participatif, et en attendant, vous pouvez déjà jouer au titre via une démo sur Steam, qui vient d’être traduite en français pour fêter le passage du jeu à l’AG French Direct.