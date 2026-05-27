Craving Wisps glisse partout dans une nouvelle vidéo de gameplay, avec une démo à la clé

DJ Rocket vous invite à la fiesta

Si vous découvrez Craving Wisps aujourd’hui, cette vidéo de gameplay diffusée lors de l’AG French Direct devrait vous donner une bonne idée de ce que le jeu de Fire Exit aura à vous proposer. Vous incarnez ici un drôle de protagoniste qui a la particularité de pouvoir prendre possession de ses ennemis pour les balancer à travers le décor, ou se servir d’eux pour avancer dans les différents niveaux.

Il peut également se proposer très facilement en glissant sur les murs et les plateformes, ce qui donne cet aspect rebondissant au gameplay, n’offrant pas de moment de pause avec un personnage qui se retrouve constamment dans les airs. On y parcourra un univers mystérieux qui ne manquera pas d’humour, en témoignent certains des niveaux et des personnages présentés.

Craving Wisps sera une aventure très courte avec seulement deux petites heures de jeu, ce qui pourrait aussi jouer en sa faveur si l’aventure se montre aussi rythmée (et puis, les jeux courts, ça fait franchement du bien). On peut en tout cas en découvrir un petit bout dès aujourd’hui, puisqu’une démo est désormais disponible sur Steam. Craving Wisps sera disponible sur PC dès cet été.