Le jeu de plateforme Kalanoro se présente comme un road-trip musical rempli de lémuriens à sauver

Les lémuriens les plus mélomanes du monde

Dans ce jeu d’action et d’aventure très coloré qu’est Kalanoro, vous incarnez Kalakely, qui est une jeune fille chargée de sauver son île en allant d’abord sauver les lémuriens qui viennent d’être capturés par une méchante sorcière. Des animaux pas tout à fait comme les autres, puisqu’ils se présentent aussi comme des artistes, et vous devrez les réunir pour pouvoir organiser le concert de l’année, histoire de mettre à l’amende le spectacle qui sera organisé par votre ennemie.

On découvre tout cela un peu plus en détail dans une nouvelle vidéo de gameplay commentée diffusée durant l’AG French Direct, où l’on peut apercevoir de nouvelles zones tout en jetant un œil aux différentes mécaniques de gameplay. Car quand vous ne serez pas trop occupés à taper sur tout ce qui bouge avec votre poêle ou à parcourir les niveaux remplis de pièges, vous pourrez aussi concocter quelques plats locaux en réunissant des tas d’ingrédients, et vous amuser en compagnie des lémuriens dans votre bus de tournée.

Kalanoro nous donne rendez-vous pour cet été, sans date plus précise pour le moment. Le jeu sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. Une démo gratuite est d’ores et déjà disponible sur Steam.