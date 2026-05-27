Cairn nous présente son mode Free Roam qui sera ajouté avec avec une mise à jour gratuite

Prenez le temps de revenir sur vos pas

Si vous aviez manqué la nouvelle, Cairn aura droit à un premier DLC cet été avec On The Trail: Deep Water. Celui-ci devrait nous proposer de nouveaux challenges à relever, avec des endroits inédits à escalader, pour celles et ceux qui sont déjà venus à bout du mont Kami. Et ce ne sera pas le seul ajout de ce DLC. Comme nous l’explique Steven Slater aujourd’hui pour son passage à l’AG French Direct, The Game Bakers sortira également une mise à jour pour ajouter le mode « Free Roam » au jeu de base.

Cela consiste à vous laisser l’opportunité de vous rendre à vos différents points de sauvegarde sur la montagne. De quoi ajouter une certaine dose de rejouabilité puisque revenir en arrière va vous permettre d’explorer de nouveaux recoins de cette montagne, en prenant par exemple des chemins plus difficiles. Malheureusement, on ne sait pas encore tout à fait quand sortira cette mise à jour ainsi que le DLC promis, mais ce n’est qu’une question de semaines puisque le studio réaffirme que le tout sortira cet été.

Cairn est actuellement disponible sur PC et PlayStation 5. Une démo du jeu est de nouveau disponible pour quelques jours si vous n’avez pas déjà enfilé votre équipement d’escalade.