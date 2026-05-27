Beware of the Cartographer! : Le studio Tohu Bohu Games explique comment est né ce jeu autour de la cartographie

Une aventure à la carte

Pour nous parler de Beware of the Cartographer!, Florence Noé et Emmanuel Corno du studio Tohu Bohu Games prennent la parole aux côtés de l’illustrateur Quentin Vijoux lors de notre AG French Direct. Le trio revient sur les spécificités du jeu, ce dernier nous demandant de cartographier une région bien précise liée à l’enfance du personnage.

Avec votre sens de l’observation et les bons outils, vous devrez donc dessiner les cartes avec le plus d’exactitude possible, tout en rencontrant des tas de personnes sur votre route qui vont vous donner une nouvelle perspective sur les choses, tout en vous donnant accès à des choix cruciaux qui pourraient bousculer le bon déroulement de votre mission.

Les trois artistes (sans oublier ce pôti chat et ce chien tout content) reviennent ici sur leurs influences et sur ce postulat de départ très original, qui permet à Beware of the Cartographer! de sortir du lot. Surtout avec une direction artistique qui a beaucoup de charme et qui donne un certain cachet aux lieux que l’on va cartographier.

Beware of the Cartographer! est pour l’instant prévu sur Steam, avec une sortie calée à 2027. Vous pouvez télécharger une démo afin de voir de vos propres yeux comment cette drôle d’expérience fonctionne.