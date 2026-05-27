Après Decline’s Drops, le studio Le Moulin aux Bulles revient avec Dash’n’Drops, un nouveau jeu d’action et de plateformes

L’accès anticipé démarre cet été

Toujours avec la même énergie que le précédent titre du studio, Dash’n’Drops se présente à nous avec une bonne dose de gameplay. La nouvelle bande-annonce du jeu va à 100 à l’heure et nous présente la carte (avec des décors dessinés à la main) sur laquelle vous voyagerez par la force de vos poings, tout en mettant en avant le système de Diskettes, qui vous donnera accès à diverses compétences au fil de votre run afin de construire votre propre build.

La rejouabilité sera donc bien au rendez-vous ici, et on imagine qu’il faudra s’y prendre à plusieurs fois pour venir à bout des terribles boss connus sous le nom des 7 Eternals, même si le jeu compte également sur votre précision pour vous laisser accomplir les défis les plus coriaces.

Le Moulin aux Bulles profite également de l’AG French Direct pour nous annoncer une très bonne nouvelle, celle de la date de sortie du jeu. Dash’n’Drops démarrera son accès anticipé sur Steam dès le 13 août prochain. Par la suite, le jeu sortira aussi sur PS5, Xbox Series et les deux Switch. Vous n’aurez donc plus à patienter très longtemps pour découvrir le jeu, d’autant plus qu’une démo est déjà disponible sur la plateforme de Valve afin de vous laisser prendre en mains le jeu le temps de quelques minutes.