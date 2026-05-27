Feed the Giants mélange jeu de survie et god game dans une sombre forêt où un groupe d’enfants doit s’en sortir

Promenons-nous dans les bois, pendant que les géants y sont

Anciennement connu sous le nom de Childwood (un titre qui ne convenait pas vraiment), Feed the Giants se dévoile avec une nouvelle bande-annonce permettant de mieux comprendre son concept. Ici, vous n’incarnez pas directement les enfants qui survivent dans ces bois obscurs très dangereux, mais plutôt l’un des géants qui entourent les lieux. Le jeu prend donc la forme d’un « god game », puisque, en tant que géants, ce sont vos actions qui vont décider du sort de ce groupe d’enfants.

Libre à vous de jouer les bons géants en les aidant à survivre, comme en entretenant un feu pour faire fuir les autres monstruosités, ou bien en bâtissant des abris dans lesquels les bambins pourront se protéger.

Cependant, jouer les bons samaritains aura ses limites dans la mesure où les autres géants moins sympathiques ne manqueront pas de vous faire quelques petites remarques sur votre façon de gérer les choses, et vous devrez alors effectuer des choix moraux qui vont changer le cours de votre partie. Tout le monde sera ici au spectacle, avec ceux qui veulent voir ces enfants s’en sortir, et les autres, bien plus cruels.

Vous pouvez tester ce concept vous-mêmes dès maintenant, puisque Feed the Giants s’offre aujourd’hui une démo à télécharger sur Steam. Pas encore de date de sortie définitive pour le jeu, si ce n’est début 2027.