Wonderfall nous propose de plonger au cœur d’une étrange version de Paris des années 20 avec une nouvelle démo

Paris s’effrite

Dans Wonderfall, Paris se transforme peu à peu en sable, et pas pour agrandir ses zones Paris Plages. La ville est ici engloutie par une étrange force nommée Entropie qui semble faire vieillir les choses, et son espoir réside désormais dans le pouvoir surnaturel de Léon, un jeune garçon capable de manier le sable pour remodeler l’environnement. C’est avec lui que l’on s’aventurera dans les ruelles de notre chère capitale, qui seront forcément un peu familières étant donné que certains coins célèbres seront représentés, au même titre que des monuments iconiques de la ville comme Notre-Dame.

À l’occasion de notre AG French Direct, le jeu se présente à nouveau avec quelques extraits de gameplay supplémentaires via une bande-annonce inédite, mais surtout avec une annonce à la clé. Une démo est désormais disponible sur Steam si vous souhaitez essayer vous-même le jeu d’aventure. Rappelons que le jeu final du studio Attaboy Interactive proposera un périple d’environ 6 à 8 heures. Ce n’est donc là qu’un petit avant-goût qui vous est proposé, mais cela vous donnera une idée de ce qu’il faut en attendre.

Wonderfall est attendu pour cette année 2026, sans plus de précisions pour le moment, et uniquement sur PC à l’heure actuelle.