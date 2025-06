Summer Game Fest : Le résumé complet de toutes les annonces (Resident Evil Requiem, Stranger Than Heaven…)

Vous retrouverez ici les annonces les plus importantes de l’édition 2025 du Summer Game Fest.

Mortal Shell 2

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

La soirée a débuté avec l’annonce de la suite d’un Souls-like qui avait su marquer les esprits alors que ce milieu est bien bouché. Mortal Shell 2 devrait conserver le même principe que le premier, en nous demandant de prendre possession des carcasses que l’on trouvera en chemin, mais on remarquera que le niveau de production est monté d’un cran, avec un univers plus vaste et varié et de nouveaux ennemis prêts à nous abattre. Il faudra néanmoins encore attendre un peu pour découvrir ce deuxième épisode, qui ne sortira qu’en 2026.

Death Stranding 2: On the Beach

Plateformes : PS5

: PS5 Date : 26 juin 2025

Geoff Keighley n’allait certainement pas manquer l’occasion d’inviter son meilleur ami Hideo Kojima sur scène, surtout à l’aube de la sortie de Death Stranding 2: On the Beach. Puisque le jeu sort dans peu de temps, pas question de trop en révéler, d’autant plus qu’une conférence dédiée au jeu aura lieu ce week-end, c’est pourquoi on a eu droit à une simple cinématique et la promesse d’en montrer davantage plus tard.

Chronicles Medieval

Plateformes : PC

: PC Date : 2026

Le nouveau studio Raw Power Games a quant à lui misé sur des grandes batailles médiévales dans Chronicles Medieval, qui, on vous l’accorde n’a pas un nom qui transpire l’originalité. Le jeu devrait nous proposer de grandes joutes dans un monde très bac à sable aidé de l’Unreal Engine 5, et votre but sera de monter les échelons pour obtenir la gloire (et survivre par la même occasion).

Sonic Racing CrossWorld

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Switch – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Switch – Xbox One – Xbox Series Date : 25 septembre 2025

Oubliez Mario Kart World pendant quelques secondes, le temps de vous rappeler que Sonic Racing CrossWorld sort cette année. Sega a justement annoncé la date de sortie du jeu, tout en faisant la part belle aux guests de cet épisode. En plus des habituels personnages issus de l’univers de Sonic, on retrouvera également Hatsune Miku, Ichiban de Like a Dragon, et Joker de Persona 5. Même Minecraft sera présent dans cet épisode, par on ne sait quelle justification.

Code Vein 2

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Ce Summer Game Fest était placé sous le signe des Souls-like, puisque Bandai Namco a profité de l’événement pour annoncer Code Vein 2. Cet action-RPG à l’esthétique anime avait su séduire par son univers bien particulier, et on se demande bien ce qu’il s’est passé pour que cette suite semble jeter cela à la poubelle. Du moins, pour ce qui est de la patte visuelle, qui semble ici bien plus générique que le premier opus. On retrouvera néanmoins un avatar qui est un Revenant et qui sera guidé par une fille mystérieuse ayant le pouvoir de voyager à travers les époques.

End of Abyss

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Il y a quelques mois, Epic Games annonçait avoir signé un deal d’édition autour d’un jeu en provenance du studio Section 9 Interactive. On découvre aujourd’hui de quoi il s’agit avec End of Abyss, un jeu d’action et d’aventure de science-fiction dans lequel il faudra enquêter dans les profondeurs d’un complexe souterrain qui cache de nombreuses monstruosités.

Mouse: PI For Hire

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Switch – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Switch – Xbox One – Xbox Series Date : Inconnue

MOUSE: P.I. For Hire aura tout d’un FPS original… sauf pour son casting vocal. La nouvelle bande-annonce du jeu avait bien quelques images inédites à nous dévoiler, mais l’annonce principale résidait dans le fait que le studio avait réussi à débaucher Troy Baker (Joel dans The Last of Us, Indiana Jones dans Indiana Jones: Le Cercle Ancien, bref, tout le monde dans tous les jeux).

Game of Thrones: War of Westeros

Plateformes : PC

: PC Date : 2026

Game of Thrones n’a pas eu droit à beaucoup de bons jeux, mais espérons que Game of Thrones: War of Westeros change cela. C’est avec une bande-annonce très proche de l’esthétique de la série que ce jeu de stratégie en temps réel s’est présenté à nous, sans montrer de gameplay pour autant. Que du fan service avec un petit twist, qui montre qu’il sera visiblement possible de réécrire l’histoire de Westeros. Le jeu sera jouable en solo ou en multijoueur, et sortira en 2026 sur PC.

Atomic Heart II

Plateformes : PC et consoles

: PC et consoles Date : Inconnue

Seulement deux ans après le premier épisode, Mundfish est déjà prêt à présenter Atomic Heart II, qui reprend tous les ingrédients du premier épisode tout en poussant un peu plus loin les curseurs. On y trouvera quelques améliorations de gameplay avec la possibilité de combiner nos armes de mêlée avec les capacités plus surnaturelles. La sortie du jeu semble cependant encore lointaine dans la mesure où aucune date n’a été partagée, ni même aucune plateforme spécifique en dehors du PC.

The Cube

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Et ce n’était pas la seule annonce de Mundfish, qui prépare dans le même temps un RPG multijoueur (décrit aussi comme un MMO) dans l’univers d’Atomic Heart, nommé The Cube. Là encore pas de plateformes spécifiques mais ce spin-off entend bien proposer quelque chose de neuf en nous plaçant sur un monde en perpétuel changement, sur un cube volant géant.

Marvel Cosmic Invasion

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date : 2025

Le beat’em up de Dotemu est venu nous donner quelques nouvelles. Puisque Marvel Cosmic Invasion nous laissera choisir entre 15 personnages différents, il était temps de lever le voile sur certains d’entre eux. Deux plus précisément, à savoir Rocket Raccoon et She-Hulk. Le premier transportera avec lui tout un arsenal tandis que la seconde fera parler ses poings et ses gros biceps. Toujours pas de date de sortie pour ce projet.

Onimusha: Way of the Sword

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Capcom avait une grosse présence lors de ce Summer Game Fest, et cela a débuté avec une nouvelle bande-annonce du prochain Onimusha. Rien de bien neuf côté informations, car aucune date de sortie n’a été partagée, mais cette vidéo a mis l’accent sur Miyamoto Musashi, le protagoniste de cette aventure, et sur les différents boss qui vont croiser sa route.

Felt That Boxing

Plateformes : Inconnues

: Inconnues Date : Inconnue

Vous aimiez les séquences « Puppets » lors des différents shows menés par Geoff Keighley ? Alors vous serez ravi d’apprendre qu’un jeu de baston comique mettant en scène des marionettes va débarquer. Felt That Boxing nous laissera incarner Fuzz-E, un héros qui n’en a pas vraiment l’étoffe mais qui va devoir chausser les gants de boxe afin de sauver un orphelinat.

Killer Inn

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Square Enix est venu annoncer une toute nouvelle licence, Killer Inn. Il s’agit d’un jeu multijoueur qui reprend l’idée du Loup-Garou avec un groupe de 24 joueurs avec un aspect un peu plus action et enquête. Chaque meurtre laissera des traces pour deviner qui sont les tueurs du groupe, et vous pourrez vous en prendre à eux en récoltant des armes après avoir rempli quelques missions. Une bêta aura lieu prochainement sur Steam.

Arc Raiders

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 30 octobre

En plus de ne pas avoir très bonne presse, Marathon de Bungie s’est heurté à un concurrent de poids avec Arc Raiders, qui a nettement plus convaincu le public lors de son dernier essai. Les retours sur ce jeu de survie d’extraction ont été si bons que Embark Studios a pu partager une date de sortie définitive pour son titre, annoncée dans une nouvelle bande-annonce.

Dune Awakening

Plateformes : PC

: PC Date : 10 juin 2025

Venant tout juste de démarrer son accès anticipé de quelques jours, Dune Awakening était simplement venu pour nous présenter un trailer de lancement assez épique, qui nous montre les différentes facettes du jeu tout en illustrant le fait que l’on pourra aussi bien jouer les Atreides que les Harkonnen, qui ne seront évidemment pas très copains.

Chrono Odyssey

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

L’impressionnant MMORPG Chrono Odyssey est simplement venu nous rappeler qu’une bêta fermée aura lieu à partir du 20 juin, l’occasion d’apercevoir une nouvelle fois ses graphismes de haute volée sous Unreal Engine 5.

Out of Words

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Il nous aura d’abord fait penser à Unravel, puisque Out of Words est un charmant jeu de plateformes en 2,5D avec un style visuel tout à fait unique, fait en stop motion. On incarne deux personnages ayant perdu l’usage de la parole, qui vont coopérer pour sauver le royaume de Vokabulantis dans une aventure colorée à vivre en duo.

Mafia The Old Country

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 8 août 2025

Maintenant que sa date de sortie a été officialisée, Mafia: The Old Country peut se concentrer sur les éléments de son scénario qu’il veut nous teaser, et c’est justement ce qui était au programme de cette nouvelle bande-annonce centrée sur la narration du jeu, plus que son gameplay qui se fait encore discret.

LEGO Voyagers

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox Series – Switch Date : 2025

Deux jeux LEGO ont été présentés durant la conférence, et LEGO Voyagers sera sans doute celui qui restera le plus en tête grâve à une ambiance reposante. Ce jeu coopératif nous demandera d’utiliser notre imagination pour guider deux petites briques dans les différents niveaux, avec des constructions toujours plus inventives.

Nicktoons: The Dice of Destiny

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date : automne 2025

Bob l’Eponge est de retour pour un action-RPG brawler qui vous proposer de taper tout ce qui bouge, ou presque. D’autres personnages de Nickelodeon seront à la fête avec tout de même un petit twist au gameplay, la présence d’une mécanique de lancer de dés qui déclenche des événements imprévisibles

Lies of P: Overture

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date : Disponible

Le 342ème Souls-like de la soirée n’était autre que Lies of P, ou plutôt son DLC Overture qui ne se fera plus attendre. Cette extension qui sert de préquel à l’aventure du jeu s’offre une sortie surprise aujourd’hui.

Fractured Blooms

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

On aurait pu imaginer qu’avec Fractured Blooms, on nous propose un énième jeu cozy et tout mignon. Mais la réalité est tout autre puisque le titre se présente un jeu d’horreur psychologique, « un mélange de Doki Doki Literature Club et de Silent Hill » comme l’a décrit Geoff. Vous cuisinez, vous entretenez le potager et vous vous réveillez chaque matin dans un environnement légèrement différent. Et pas franchement très accueillant.

The Seven Deadly Sins Origin

Plateformes : PC – PS5 – iOS – Android

: PC – PS5 – iOS – Android Date : 2025

Outre les 512 Souls-like de la conférence, Geoff Keighley s’en est mis plein les fouilles avec des gachas à la pelle. L’un des seuls que l’on retiendra est The Seven Deadly Sins Origin, d’une part parce qu’il est basé sur un manga assez connu, et d’autre parce qu’il n’avait pas donné de nouvelles depuis un moment. Ce nouveau concurrent de Genshin Impact n’a cependant toujours pas de date de sortie précise si ce n’est 2025.

Jurassic World Evolution 3

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 21 octobre 2025

Jurassic Park Survival se cache toujours tandis que Jurassic World Evolution 3 est prêt à nous inviter à nouveau à gérer notre propre parc de dinosaures, avec tout ce que cela implique. Ce troisième épisode proposera de nouvelles options de personnalisation ainsi que des événements inédits, et nous laissera gérer nos bébés dinosaures dès leur plus jeune âge. Une campagne vous aidera à maitriser les bases avant de laisser libre cours à votre imagination, jusqu’à créer le chaos absolu dans le parc.

Mina: The Hollower

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date : 31 octobre 2025

Surtout connu pour son travail sur la licence Shovel Knight, Yacht Club Games va enfin s’essayer à une nouvelle série avec le jeu d’aventure très retro qu’est Mina: The Hollower. Ce n’était pas la première fois que l’on voyait lejeu, mais le studio a annoncé la date de sortie de ce dernier tout en mettant en ligne une démo limitée dans le temaps sur Steam.

Deadpool VR

Plateformes : Meta Quest 3

: Meta Quest 3 Date : 2025

Tandis que Marvel’s Wolverine est toujours aux abonnés absents, Deadpool prend le relai. L’une des annonces surprises de la soirée était de voir qu’un jeu Deadpool VR existait, et nous permettrait d’incarner le super-héros le plus décalé de l’écurie Marvel, en vue à la première personne. Ryan Reynolds laisse son costume durant un temps puisque c’est Neil Patrick Harris qui incarnera le mercenaire ici dans cette aventure qui brisera le quatrième mur et qui n’hésite pas à faire référence aux jeux Spider-Man d’Insomniac Games.

Dying Light The Beast

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 22 août 2025

Le prochain volet de la série Dying Light nous avait promis qu’il viendrait au show de Geoff pour annoncer sa date et c’est chose dûe : Kyle Crane reviendra le 22 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Rappelons que le titre sera offert à toutes les personnes ayant acheté l’édition ultimate de Dying Light 2.

Mixtape

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

Mixtape, la prochaine création du studio derrière The Artful Escape, nous a de nouveau plongé dans son aventure narrative musicale où trois amis passent une dernière soirée ensemble. On a eu droit à des images de gameplay avec des personnages visiblement animés en stop motion et à une partie de la bande-son révélée, dont Iggy Pop, Smashing Pumpkins ou encore The Cure.

Towa and the Guardians of Sacred Tree

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date : 19 septembre 2025

Bandai Namco avait d’autres jeux à l’esthétique anime à présenter en plus de Code Vein 2. Comme ce Towa and the Guardians of Sacred Tree qui est un roguelite qui met en avant une pretresse accompagnée de ses huits guerriers pour aller sauver son village d’une influence démoniaque. Chaque gardien dispose de ses propres pouvoirs qu’il faudra apprendre à maitriser au cours de différentes runs, tandis que vous pourrez améliorer vos liens avec eux entre deux parties lorsque vous vous reposerez au village.

Acts of Blood

Plateformes : PC

: PC Date : été 2026

En plissant les yeux on croirait bien voir Sifu, mais il s’agit d’Acts of Blood. Le titre du développeur indonésien Farjul a montré une nouvelle bande annonce coup de poing qui fait la part belle aux affrontements au corps à corps notamment inspirés de Old Boy, saupoudré de plateforme et de gunfight.

Scott Pilgrim EX

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Switch – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Switch – Xbox Series Date : Début 2026

Décidement bien occupé, Tribute Games avait deux jeux dans sa besace pour le Summer Game Fest. Marvel Cosmic Invasion d’un côté, et Scott Pilgrim EX de l’autre, qui est une sorte de suite spirituelle du jeu de 2010. Ce beat’em up nous laissera contrôler sept différents personnages dont Scott Pilgrim et Ramona Flowers, qui pourront voyager dans une ville avec des lieux interconnectés. Et c’est une nouvelle histoire qui sera racontée ici, histoire d’appâter encore plus les fans.

The First Descendant

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Déjà disponible

Plus discret dans les médias depuis son lancement, The First Descendant continue pourtant son petit bonhomme de chemin. Le shooter-looter de Nexon va bientôt terminer sa deuxième saison et a profité du show pour donner la date de sortie de la prochaine : la saison 3 sera lancée le 7 août prochain et s’appellera « Percée ». Pour inciter les nouveaux à l’essayer, plusieurs récompenses sont prévues et une démo sera jouable le 24 juillet. Pour rappel, cette nouvelle saison signera aussi une collaboration avec NieR.

SCUM

Plateformes : PC

: PC Date : 17 juin 2025

Cela fait plus de sept ans que ce jeu de survie multijoueur est en accès anticipé et il va enfin sortir : trailer barré et trash pour SCUM qui est venu annoncer sa sortie finale pour le 17 juin.

Hitman: World of Assassination

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date : 6 juin – 6 juillet (pour cette mission)

L’occasion était parfaite pour IO Interactive : avec la récente d’annonce de son jeu James Bond, le développeur s’est dit que c’était le bon moment pour ajouter un méchant de la franchise dans Hitman. Notre chauve préféré va donc devoir se fritter au banquier, incarné par Mads Mikkelsen (Casino Royale) avec une cible disponible dès maintenant sur le jeu.

LEGO Party

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date : 2025

Autre jeu LEGO de la soirée, LEGO Party sera quant à lui un party-game beaucoup moins relaxant qui proposera plus de 60 mini-jeux pour gagner des tas de récompenses afin de personnaliser notre avatar.

Wildgate

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 22 juillet 2025

Développé par des anciens de Blizzard, Wildgate est un shooter dans lequel vous devez faire en sorte de saboter le vaisseau spatial de vos ennemis, notamment en vous introduisant à l’intérieur. Un concept qui peut être rigolo et qui va pouvoir être testé avec l’aide d’une bêta du 9 au 16 juin prochain.

Blighted

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Les créateurs de Guacamelee et Nobody Saves the World annoncent une toute nouvelle IP avec Blighted. Dans ce RPG action, et grâce au pouvoir aussi puissant que dangereux qu’est le Fléau, il faudra traverser un cauchemar psychédélique et ses nombreux dangers pour sauver les souvenirs de tout un peuple.

ILL

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

ILL aura la palme du jeu le plus dégoûtant de la conférence. C’est une vraie boucherie visuelle que nous offre ce jeu d’horreur de team Clout, avec mêmes des bébés géants qui vont nous hanter pendant plusieurs nuits. Cela faisant un peu de temps que le jeu n’avait pas donné de nouvelles, mais ce n’est pas pour autant qu’il nous a laissé avec une date de sortie.

Mecha Break

Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 1er juillet 2025

Mecha Break a cartonné lors de ses essais publics et a désormais tout pour être l’un des free-to-play à surveiller de près. La version complète est d’ailleurs sur le point d’arriver, comme l’annonce cette vidéo qui précise que le jeu sera disponible dès le 1er juillet, mais juste sur PC et Xbox Series. La version PS5 devra visiblement encore attendre un peu plus.

Infinitesimals

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Survivre tout en étant réduit à l’échelle miniature, c’est le pitch de Infinitesimals. Dans ce jeu de tir à la troisième personnne, on incarne un chef d’escadron d’élite extraterrestre à la recherche de ses membres d’équipages, alors qu’il est en proie à une faune et des machines particulièrement hostiles.

Street Fighter 6

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Switch 2

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Switch 2 Date : Disponible

Après nous avoir trollé en beauté avec Resident Evil, Capcom a continué sur la pente de la déconnade avec une vidéo complétement barrée pour annoncer les personnages de la saison 3 de Street Fighter 6. On y retrouvera donc Sagat dès cet été, C. Viper en automne, Alex au début du printemps 2026, et Ingrid à la fin du printemps 2026.

Last Flag

Plateformes : PC et consoles

: PC et consoles Date : 2026

Last Flag se veut être le jeu de capture de drapeau ultime, avec des matchs en 5vs5 et des personnages décalés. Mais ce que l’on retiendra surtout de cette annonce, c’est que le jeu est développé par Night Street Games, qui est un jeu studio fondé par Dan et Mac Reynolds, deux des membres du groupe Imagine Dragons. Ce qui explique cette bande-annonce.

Wuchang: Fallen Feathers

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 24 juillet 2025

Le Souls-like chinois Wuchang: Fallen Feathers a peut-être déjà donné sa date de sortie pour le 24 juillet mais il s’est dit que c’était le moment parfait pour remontrer un peu de gameplay. Quelques coups d’estoc, un nouveau boss aperçu et une musique dynamique pour bien rythmer le show

Wu-Tang: Rise of the Deceiver

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Quelqu’un avait de l’humour pour la programmation du Summer Game Fest. Enchaîner Wuchang et le jeu Wu-Tang, il fallait oser. Wu-Tang: Rise of the Deceiver est donc le fameux jeu dont on entend parler via des rumeurs depuis pas mal de temps, et reprend le groupe mythique du Wu-Tang dans un jeu d’action coopératif où vous viendrez en aide à votre clan pour faire face à des ennemis qui vont mettre en péril votre demeure.

Into the Unwell

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Coffee Stain dévoile Into the Unwell, un roguelite action prenant place dans un univers cartoon bien barré et énervé. Jouable en solo ou en coopération, nous incarnons des héros un peu ratés qui tenteront de surmonter des ennemis et des pièges redoutables.

Splitgate 2

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Disponible

Disponible depuis peu de temps, Splitgate 2 nous a fait la surprise d’annoncer un tout nouveau mode de jeu. Le jeu de tir free-to-play avec ses mécaniques à la Portal intègre un Battle Royale, jouable dès maintenant.

Stranger Than Heaven

Plateformes : Inconnues

: Inconnues Date : Inconnue

D’abord présenté comme le Project Century, le prochain jeu de RGG Studios (Like a Dragon) trouve enfin son titre définitif : Stranger Than Heaven. On y voit de nouvelles images de gameplay posant l’ambiance de ce titre très particulier, qui est en quelque sorte un Like a Dragon/Judgment dans le Japon des années 40, qui a tout de même un sacré charme. On y retrouve évidemment de la bagarre bien violente, et aussi un système de choix qui pourra avoir des conséquences.

Resident Evil 9

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 27 février 2026

Le one more thing de la conférence était loin d’être anecdotique : Capcom est venu officialiser le neuvième épisode de la saga Resident Evil avec une magnifique bande-annonce. Appelez-le Resident Evil Requiem et prévoyez déjà de poser un congé en début d’année prochaine puisque surprise, le titre a déjà été daté au 27 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Pas mal de mystères encore planent autour de ce nouveau volet (première ou troisième personne ? quelle temporalité ?) mais les fans seront sans doute ravis de voir que l’ambiance horrifique est bien de la partie

Voilà de quoi conclure en beauté une conférence qui manquait franchement de surprise et de diversité. Le Summer Game Fest est certes le parent pauvre des Game Awards, et il y a eu pire édition que cette fournée 2025, mais ces deux heures n’ont pas été trépidantes pour autant et on en espérait peut-être un peu plus de ce show. L’année prochaine, peut-être.