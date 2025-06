Anciennement Project Century, Stranger Than Heaven réapparaît au Summer Game Fest

Project Century ou l’attente du renouveau

Lors des Game Awards 2024, RGG Studio, l’une des grandes structures de SEGA, dévoilait Project Century. Très proche des Yakuza dans l’esprit, le titre laissait pourtant planer le doute sur son appartenance à cette grande fresque qu’est la franchise. Dans cette première vidéo dédiée à Project Century, on se retrouvait au sein du Japon du début du 20e siècle, et plus particulièrement en 1915. La dimension Beat ’em up était bien présente, aux côtés d’un moteur vraisemblablement rafraîchi. Depuis ? Eh bien, silence radio de la part du studio, qui, entre-temps, a publié Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Place à Stranger than Heaven

C’est donc lors du Summer Game Fest 2025 que le titre a fait son retour dans l’actualité. L’occasion pour la production d’abandonner son nom de code pour officiellement devenir Stranger Than Heaven, tout en confirmant sa sortie sur PC, Xbox Series et PS5. On parle donc du même jeu qu’en décembre 2024, et pourtant, exit 1915, place au Japon de 1943. Une période bien évidemment très compliquée pour l’archipel puisque le pays est affaibli et engagé dans la Seconde Guerre mondiale face aux Alliés. La bande-annonce débute dans un cabaret, après quoi notre mystérieux personnage à l’imper quitte les lieux.

Maiko Daito à la recherche de son identité

Après avoir marché, il rencontre un autre personnage, vraisemblablement américain, lequel découvre que notre inconnu se nomme Maiko Daito. De multiples extraits des combats nous permettent de nous assurer qu’on est bien en face d’un jeu RGG Studio, mais toujours aucun moyen de s’assurer qu’on se trouve en face d’un jeu de l’univers Like a Dragon. On aperçoit bien un yakuza et on reconnaît certains lieux, mais la surprise est encore possible. Quoi qu’il en soit, les bruits de couloir laissent entendre qu’on naviguerait d’une décennie à l’autre et que l’histoire nous permettrait de découvrir les origines de la puissante alliance Omi.