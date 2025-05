The First Descendant annonce une collaboration avec NieR Automata et présente sa saison 3

The First Descendant annonce une collaboration avec NieR Automata et présente sa saison 3

Débrief’ : GTA 6 trailer, Death Stranding 2, Mafia The Old Country et Gears of War sur PS5

Débrief’ : GTA 6 trailer, Death Stranding 2, Mafia The Old Country et Gears of War sur PS5