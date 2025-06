Killer Inn : un loup-garou survitaminé annoncé par Square Enix

Cluedo, le Loup-Garou de Thiercelieu et un shooter sont dans un manoir

Tactic Studios n’est pas un studio très connu, mais on lui doit tout de même le grand mod de campagne Immortal Empire pour Total War : Warhammer III. C’est sous l’égide de Square Enix que l’équipe fait son grand retour avec l’étonnant Killer Inn, un jeu multijoueur qui reprend l’idée du Loup-Garou. Au sein d’un groupe de 24 joueurs se trouvent des Agneaux mais également des Loups. Les Mouton doivent mener l’enquête et débusquer les traîtres puis s’enfuir.

Pour cela, il faudra trouver des indices et les faire correspondre afin de créer une suspicion vis-à-vis des autres joueurs. De leur côté, les prédateurs devront tout faire pour ne pas être démasqués et éliminer tous les “gentils”. Le gros twist réside dans le fait que des armes, des armures et d’autres joyeusetés seront disponibles, transformant potentiellement le terrain de jeu en zone de guerre. Pensé pour le multijoueur, Killer Inn aura prochainement droit à une bêta fermée sur Steam. L’occasion de tester les mécaniques de jeu et l’équilibrage avant la sortie.

Compétences, loot, interface… Killer Inn s’annonce riche

Outre les indices, l’équipement et la capacité de déduction des joueurs, on trouvera un vaste casting de personnages, tous dotés de capacités actives et passives. Aux joueurs d’en tirer partie et de s’en sortir. Les Loups pourront bien évidemment tenter le camouflage et faire semblant de mener l’enquête avec les Agneaux. Durant la partie, il sera possible de collecter de l’argent et d’acheter des objets.

Autrement dit, beaucoup de couches de gameplay se superposent et on peut déjà craindre des joueurs qu’ils n’attendent pas longtemps avant de faire parler la poudre. Que cela arrive ou non dépendra de la manière dont Tactic Studios a conçu son gameplay… L’interface utilisateur joue également un grand rôle, indiquant notamment la découverte d’un corps. Dans l’optique d’avoir des parties qui durent, l’équipe a intégré des safe zones dans lesquelles le meurtre est interdit. Reste à découvrir le modèle économique et si les joueurs répondent présent. L’idée semble intéressante, l’exécution fera le reste