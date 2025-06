Sonic Racing Crossworlds se trouve une date de sortie Summer Game Fest

Sonic Racing Crossworlds prendra la piste en septembre

De façon logique, le hérisson le plus rapide du monde a souvent été lorgner du côté des jeux de course avec Sonic R, Sonic & Sega All-Stars Racing suivi de Transformed et de Team Sonic Racing. Pour ce nouvel épisode, Sonic a décidé d’aller déraper et exécuter des burns à travers les mondes. Les premières images laissent entrevoir un jeu détaillé et particulièrement dynamique, mais on ne pourra constater cela qu’en prenant le jeu en main. Et ça tombe bien, puisqu’on sait désormais à quelle date on pourra découvrir Sonic Racing Crossworlds. Le rendez-vous est donc pris pour le 25 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Un casting qui s’étoffe avec des stars de l’écurie SEGA

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de ce nouveau jeu de course Sonic prend la forme d’une possibilité de changer de tracé en cours de route. Des portails dimensionnels sont en effet présents sur les pistes, et les prendre signifiera être transporté dans un autre monde pour continuer la course. Une feature qui pourrait s’avérer très amusante à condition que les mondes soient assez nombreux et que les destinations ne soient pas toujours les mêmes.Si vous pensez que l’univers de Sonic est trop limité pour proposer un casting marquant, rassurez-vous, SEGA aussi. Dans le tout récent trailer dévoilé, on apprend qu’Ichiban Kasuga de Like A Dragon sera de la partie, mais pas seulement. A ses côtés, on retrouvera Joker, l’iconique héros de Persona 5. A défaut d’un Persona 6, on s’en contentera. Plus tard, et à une distance encore inconnue de la sortie, les joueurs pourront découvrir tout un monde dédié à Minecraft. Oui, Steve sera présent et disputera les courses dans son chariot de mine.