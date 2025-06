Capcom annonce et date Resident Evil Requiem : préparez vos valises et explorez les ruines de Racoon City

Resident Evil ressort de l’ombre pour nous chanter son Requiem

Lancé en 2021, Resident Evil Village poursuit la voie tracée par Resident Evil 7 tout en intégrant plus d’éléments fantasy. Aux loups-garous s’ajoutent la gigantesque Lady Dimitrescu, mais on retrouvait bien évidemment les infectés et des créatures hideuses. Nous voilà rendus en juin 2025 et après de multiples murmures dans les couloirs, voici venir Resident Evil Requiem. Pas encore de gameplay, mais une longue bande-annonce de plus de trois minutes et demie qui nous a d’abord désarçonné. On a bien reconnu le RE Engine dans une version vraisemblablement améliorée, mais l’action se déroulait dans les bureaux du FBI.

Le 9 dans le Q

Plusieurs personnes ont disparu et les autorités enquêtent. L’enquêtrice, qui ressemble étrangement à Rose mais qui semble s’appeler Grace Aircroft, est sommée par son supérieur d’aller poser ses yeux sur une scène de crime, située à l’Hôtel Remwood. Un hôtel dont la simple évocation réveille un vrai traumatisme chez le personnage puisque sa mère y serait morte huit ans auparavant . Par la suite, on retrouve les angoissants couloirs typiques de la franchise, mais également un mystérieux personnage de dos, assis dans fauteuil déclarant que Grace est “l’élue”. La fin de la bande-annonce nous offre tout d’abord une vue aérienne de Racoon City et de son immense cratère, puis une plongée dans les ruines de l’iconique commissariat de Resident Evil 2.

La « nouvelle ère » de Resident Evil dès février 2026

Capcom pourrait nous laisser là-dessus, réservant le gameplay à un Capcom Showcase dédié, mais il n’en est rien. L’éditeur a en effet annoncé que Resident Evil Requiem sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 27 février 2026. Pas d’indication sur les différentes éditions du jeu ni sa tarification, mais on sera fixé là-dessus dans quelques mois puisque le titre sera présent à la Gamescom. Dans tous les cas, les développeurs nous promettent une nouvelle ère, ce qui pourrait coïncider avec les rumeurs d’un retour à la troisième personne.