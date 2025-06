End of Abyss mêlera épouvante et science-fiction dans un jeu d’action-aventure aux frontières d’un mystérieux complexe souterrain

Développé par Section 9 Interactive, une petite équipe basée à Malmö en Suède, et édité par Epic Games Publishing, End of Abyss est un jeu d’action-aventure immersif se déroulant dans un monde de science-fiction assez sombre où l’exploration mènera la danse à des combats qualifiés d’engageants et tendus.

Vous reprendrez bien un peu de frisson ?

Dans les profondeurs d’un mystérieux complexe souterrain, vous appartenez à une mission d’exploration visant à enquêter sur des perturbations d’origine inconnue. Vous incarnez une jeune technicienne de combat, Cel, qui découvre la vérité sur des zones abandonnées tout en y affrontant de monstrueuses créatures qui y vivent.

En vous enfonçant dans les profondeurs de ces couloirs tentaculaires où s’empilent des machines délabrées, vous sentez au fond de vous de ce que vous ressentez n’est pas complètement humain. Mais pour survivre, vous allez devoir améliorer votre équipement et vous adapter, tout en découvrant des zones secrètes grâce à votre scanner, ainsi qu’aux objets que vous déverrouillerez en cours de route.

Mais ne croyez pas que ce sera aussi facile puisque de nouveaux chemins s’ouvriront à vous au fur et à mesure que vous deviendrez plus forts, vous permettant de retourner dans des couloirs que vous auriez pu oublier et trouver de nouveaux secrets capitaux. Peu d’autres informations sont connues à cette heure, mais End of Abyss sortira l’an prochain sur PC via Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.