Game of Thrones War for Westeros nous replongera dans l’univers de George R.R Martin

On ne présente plus Game of Thrones, l’œuvre encore inachevée de George R. R. Martin. Des produits dérivés aux différentes éditions en passant par les séries HBO, le Trône de Fer est partout. Le jeu vidéo n’échappe pas à la vague de fond, avec des productions au destin plus ou moins heureux. Avec War for Westeros, PlaySide entend emmener Game of Thrones sur un nouveau terrain, celui du jeu de stratégie en temps réel (STR). Le titre nous permettra de prendre le contrôle des grandes maisons de cet univers fictif, tout en créant des alliances… ou en trahissant d’anciennes.

Tu ne sais rien du STR, John Snow

Le trailer d’annonce ne nous dit rien du gameplay mais nous permet de retrouver les visages des acteurs incarnant John Snow, le Roi de la Nuit ou encore Jaime Lannister. Nous retrouverons évidemment les maisons Stark, Lannister et Tragaryen. Chaque faction aura évidemment ses spécificités, et il appartiendra aux joueurs d’en tirer parti pour vaincre. Infanterie, cavalerie, engins de sièges, dragons et géants seront à utiliser à bon escient pour parvenir à ses fins. On nous prévient enfin qu’en fonction de nos actions, l’histoire officielle pourrait être amenée à changer. Les ambitions sont présentes, reste à les concrétiser.

Game of Thrones : War for Westeros sera jouable en solo ou en multijoueur, et débarquera sur PC quelque part en 2026.