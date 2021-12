ARC Raiders

ARC Raiders est un jeu d'action et de tir coopératif free-to-play en vue à la troisième personne développé et édité par Embark Studios. Prenant place dans un univers orienté science-fiction, les joueurs et les joueuses doivent travailler en équipe afin de survivre dans un environnement hostile en défendant leur territoire contre les offensives d'ARC, une menace robotique venant de l'espace.