Mortal Shell II signe le retour du Soulslike de Cold Symmetry, annoncé pour 2026 sur PS5, Xbox Series et PC

Gare aux coquilles

Nous commencerons alors la nuit par lui. Mortal Shell II ouvre la cérémonie du Summer Game Fest, et malgré le fait que les Soulslike soient légion, on a pu reconnaître la direction artistique de la création de Cold Symmetry, studio indépendant derrière le développement.

Mortal Shell embarquait cette particularité de récupérer des « shells », qui sont en d’autres termes les capacités de guerriers tombés au combat. Une originalité qui venait renforcer un titre un petit peu court pour le genre. Avec Mortal Shell II, on nous promet que les curseurs seront poussés d’un cran avec une suite globalement plus ambitieuse.

De nouvelles armes, shells et compétences nous attendent pour encore plus de possibilités d’appréhender les horreurs que l’on rencontrera. Car oui, la vidéo d’annonce nous a livré un avant-goût des créatures que l’on affrontera, et le bestiaire s’avère particulièrement dégoûtant, comme attendu.

Et pour en revenir aux shells, le système ira encore plus loin puisqu’elles offriront des bribes narratives et des pouvoirs uniques. Mortal Shell II arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series en 2026.