Marvel’s Deadpool VR vient briser le quatrième mur avec son premier trailer d’annonce

Deadpool et les contrats

Outre ce premier trailer franchement plaisant, nous en savons déjà un peu plus sur l’histoire que nous proposera le soft. Engagé par Mojo, Deadpool, par la promesse de gagner beaucoup d’argent, part capturer les divers méchants de l’univers Marvel. Seulement voilà, ce dernier n’aurait pas dû signer ledit contrat, et notre héros va devoir survivre dans le Mojoworld et espérer accomplir sa mission.

Pas de doute, nous sommes bien dans un jeu Deadpool en réalité virtuelle grâce à son côté toujours plus violent et irrévérencieux. La production de Twisted Pixel Games nous proposera pour le coup de l’action et du parkour, avec toujours plus d’inventivité dans les gunfights, que ce soit avec le katana ou les deux pistolets de Deadpool.

On ne doute pas qu’il y aura bien plus que cela, et sachez qu’il sera même possible de balancer les divers membres arrachés de vos ennemis pour les balancer sur ces derniers. Clairement, Marvel’s Deadpool VR s’annonce en tout cas fidèle au matériau d’origine, et nous sommes impatients de pouvoir y jouer.

Marvel’s Deadpool VR sortira plus tard dans l’année sur Meta Quest 3 et 3S.