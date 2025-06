Atomic Heart II s’annonce à la surprise générale dans un premier trailer qui fait bougrement envie

Major P-3 & Cie en URSS alternative, acte 2

Cette première bande-annonce d’Atomic Heart II aura de quoi nous ravir au plus haut point. La production de Mundfish nous situera à nouveau dans cette URSS alternative et rétrofuturiste, il est même plus que certain que nous prendrons à nouveau le contrôle du Major P-3. Si le trailer ne nous montre pas très clairement où va reprendre l’histoire vis-à-vis des deux fins du premier volet, il faut dire que Mundfish voit les choses en grand pour Atomic Heart II.

En tout cas, le titre nous contera une nouvelle histoire dans ce lore avec de nouveaux protagonistes, tout en mettant l’accent sur la liberté et de nouvelles mécaniques de RPG. Et comme nous l’a montré cette nouvelle vidéo, le soft va bel et bien s’améliorer sur son gameplay. Nous avons pu voir notamment qu’il sera possible de vadrouiller en saut en parachute, tout en ayant un feeling beaucoup plus vivace et moins lourd que le premier volet.

De plus, il sera enfin possible d’associer les capacités du gant aux armes à feu ou de corps à corps. D’ailleurs, les nouveaux pouvoirs de polymères ont l’air à première vue transcendantes, et il nous tarde d’en voir plus. Il en va de même pour son système de RPG, qui devrait permettre de nous immerger dans un monde plus vivant et doté d’activités variées à perte de vue.

Atomic Heart II n’a pas de date de sortie, et déboulera sur PC et consoles, sans la moindre précision.