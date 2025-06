Out of Words, un jeu d’aventure et de plateforme en coopération fait à la main, cherchera à nous laisser sans voix dès 2026

Kong Orange est un studio originaire d’Aarhus au Danemark et il s’est donc associé à WiredFly, un studio d’animation en stop-motion et de jeux vidéo artisanaux danois également pour créer cette nouvelle aventure faite à la main.

Prenant la forme d’un jeu d’aventure et de plateforme en coopération locale ou en ligne à deux joueurs ou joueuses, Out of Words nous raconte l’histoire de Kurt et Karla, deux amis qui se retrouvent empêtrés dans une bataille pour l’avenir de Vokabulantis, un royaume sauvage et coloré. Avec un ami ou une amie en ligne ou en coopération locale, explorez ce monde fait main et traversez ces merveilles et ces dangers alors qu’il semble que nos personnages aient perdu l’usage de la parole en apparaissant sans bouche.

Motus et bouche cousue

Provenant de l’esprit du poète Morten Søndergaard, les personnages ont été soigneusement conçus et façonnés en stop-motion, tout comme chaque environnement et chaque mécanique coopérative pour raconter cette histoire foncièrement humaniste.

Résolvez des énigmes défiant la physique au sein d’immenses catacombes ou réalisez vos plus belles cascades au milieu de gratte-ciel en argile de Nounberg. Mais comme dans toute aventure obligatoirement coopérative, vous devrez faire preuve de communication et d’un timing parfait pour parvenir à vos fins.

Il nous faudra attendre encore un peu pour découvrir l’aventure Out of Words, puisque le jeu est prévu l’année prochaine sur PC via Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.