Chronicles: Medieval annoncé sur PC, une épopée médiévale de plus prévue l’an prochain sur PC

Créé au Danemark, Raw Power Games est un nouveau studio composé de plus de 100 vétérans ayant travaillé sur des titres notables tels que The Witcher 3, la série Assassin’s Creed, la série Hitman, Red Dead Redemption 2, ou encore Cyberpunk 2077 ou la série Grand Theft Auto.

Vivez l’immersion d’une guerre à grande échelle

Dans ce bac à sable, vous commencerez au bas de l’échelle armé de rien d’autre que de votre courage et votre rage de vaincre au travers de batailles vous menant au plus près du pouvoir, que ce soit au corps à corps dans des affrontements impitoyables ou au contraire en étudiant méthodiquement votre tactique. Ici, chaque décision influera sur votre histoire tout comme chaque coup d’épée pouvant sceller votre radieux avenir ou votre défaite.

Créez votre personnage et forgez votre destinée à travers les conflits et les opportunités qui s’offrent à vous. Pour cela, vous pourrez recruter, former et mener vos troupes en prenant le commandement d’unités historiques (les célèbres archers anglais ou bien les redoutables cavaliers français) au cours de batailles personnalisées.

Les développeurs ont profité de cette annonce en grande pompe pour partager un journal de développeurs de plusieurs minutes sur YouTube, et annoncent que le monde dans lequel on évoluera en permanence sera guidé par les retours de la communauté pour devenir un véritable « terrain d’expression vivant ». À noter que le jeu est développé sous Unreal Engine 5 et la technologie Asgard propriétaire de Raw Power Games.

Chronicles: Medieval sera fin prêt pour sortir en accès anticipé début 2026 sur Steam. Vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits dès maintenant ou visiter le site internet pour en apprendre davantage sur le jeu. Une version console est à l’étude pour une sortie plus tard.