Attendu de pied par les joueurs et joueuses ayant été conquis par le premier jeu de la licence A Plague Tale avec Innocence en 2018, A Plague Tale Requiem, développé par Asobo Studio basé à Bordeaux et édité par Focus Entertainment nous délivre une aventure beaucoup plus longue que son prédécesseur ainsi que des mécaniques de gameplay se renouvelant sans cesse.

Si vous bloquez sur un passage en particulier dans le jeu ou que vouliez tout savoir pour ne rien rater pendant votre périple, nous vous proposons une solution complète de votre aventure dans A Plague Tale Requiem.

Sachez toutefois que de multiples possibilités sont présentes dans bon nombre de situations rencontrées, et que vous pourriez très bien vous sortir d’une situation en utilisant un autre type de minution, un autre passage ou encore la manière forte. Nous vous présentons ici une solution qui vous permettra de traverser sans encombre les paysages de la Provence Moyenâgeuse.

Solution complète de A Plague Tale Requiem

L’aventure de A Plague Tale Requiem se compose de 17 chapitres. Il n’y a pas de quêtes annexes à proprement parler mais plusieurs types de collectibles sont à trouver sur le terrain. Vous pourrez pour cela trouver nos guides en question dans la section dédiée. Dans la suite de cet article, vous trouverez les liens menant aux solutions pas à pas de chacun des chapitres de ce nouvel opus de la licence menée par les bordelais d’Asobo Studio.

Chacun des articles dispose d’un cheminement pas à pas pour vous aider dans votre progression, mais également d’une vidéo vous montrant la marche à suivre en début d’article. L’heure est venue de retrouver Amicia et Hugo au sein du Royaume de France, bonne route !

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’univers de A Plague Tale Requiem, nous vous proposons de consulter nos deux premières previews de juin et septembre derniers ainsi que notre test final enfin disponible.