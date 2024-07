Frostpunk 2: On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur le city-builder orienté survie de 11 bit studios

Pour rappel, la bêta organisée quelques mois plus tôt était disponible uniquement en anglais. Nous y avons joué sur un PC à la configuration modeste pendant près de cinq heures, temps nécessaire pour lancer trois parties en difficulté Normal dans un mode bac à sable spécialement conçu pour l’occasion. Cela nous a permis d’arriver au terme de deux d’entre elles, une fois en atteignant la limite de temps de 300 semaines de survie imposée par les développeurs et une autre en débloquant une des deux fins présentes dans cette build.

Un gameplay davantage tourné vers la macro-gestion

Se déroulant environ trente ans après qu’un blizzard apocalyptique ait dévasté la Terre, Frostpunk 2 nous placera à nouveau à la tête de la Nouvelle Londres, la dernière cité humaine encore debout. En tant qu’Intendant, il faudra en assurer la gestion et la survie en satisfaisant principalement les besoins du peuple en matière d’habitations, de nourriture, de soins, de sécurité et de chaleur. Une mission à ne pas prendre à la légère, notamment quand les conditions météorologiques se dégraderont et que le climat se montrera capricieux.

Toutefois, notre façon de la gérer se fera à une échelle bien plus grande, et surtout différente, de celle du premier opus puisque la dimension macro-gestion de la Ville supplantera sa micro-gestion. Oubliez donc la « petite » map en forme de cratère de glace, la grille concentrique autour du générateur central, le placement un a un des bâtiments, l’assignation individuelle de la main-d’œuvre, ainsi que la progression au jour le jour. Dans cette suite, la carte sera plus vaste, la population plus nombreuse, car composée de plusieurs milliers d’habitant(e)s dès le début, les ressources à collecter dans les environs seront accessibles en plus grande quantité, et le temps in-game s’écoulera en semaines.

En plus d’argent, de matériaux et de main-d’œuvre, le développement de la Nouvelle Londres requerra la construction de districts sur plusieurs cases hexagonales qui devront parfois être dégagées au préalable pour être exploitées. Cette mécanique promet d’être importante à maîtriser car chaque quartier sera dédié à un secteur bien précis, tel que le logement, l’extraction ou l’industrie.

Autre particularité, chacun d’eux pourra accueillir divers bâtiments très utiles comme l’Institut de recherches pour ne citer que lui. Notez qu’ils pourront aussi être agrandis si nous le souhaitons, s’il y a suffisamment de place pour ça, et tout en veillant à ce qu’ils ne se polluent pas trop les uns les autres, sous peine de générer des malus plus ou moins contraignants.

En parlant d’Institut, l’arbre de recherches sera toujours présent. Bien que remanié en trois branches (Survie, Économie et Société), il dissimulera des améliorations et technologies diverses et variées intéressantes à débloquer pour essayer de se faciliter la vie. Enfin, explorer les régions alentours demeurera nécessaire afin de localiser des survivants, récupérer des ressources pouvant être acheminées plus efficacement en construisant des routes et des voies ferrées, et peut-être nous offrir plus encore si nous nous fions à la fin que nous avons obtenue.

Un contexte politique bouleversé dans un univers toujours aussi immersif

Dans Frostpunk 2, le système de lois évoluera également dans le but de coller au nouveau contexte scénaristique dans lequel nous serons plongés. Adieu la dictature basée sur les voies de la Foi ou de l’Ordre impactant directement les jauges d’Espoir et de Mécontentement de la populace. Place à la démocratie, la vraie, ce qui aura forcément des conséquences sur notre manière de jouer.

Concrètement et d’après ce nous avons remarqué lors de la bêta, deux factions feront tourner la cité en début de partie (les « Foragers » et les Machinistes ici). Comptabilisant chacune environ la moitié des sièges d’un Conseil composé de représentants, il sera vital de gagner et de conserver leur confiance pour éviter d’attiser les tensions jusqu’à provoquer un game over. Un objectif pas si simple à atteindre.

En effet, elles auront toutes une vision de l’avenir et des aspirations différentes qu’il faudra essayer de respecter parmi les six suivantes : Adaptation ou Progrès pour la branche Survie, Mérite ou Égalité pour l’Économie, et Tradition ou Raison pour la Société. Et comme si ça ne suffisait pas, deux groupes supplémentaires émergeront par la suite, à l’image des « Icebloods » et des Technocrates, venant ainsi drastiquement complexifier la situation. Pour résoudre au mieux les divers casse-têtes politiques auxquels nous seront confrontés, il ne faudra donc pas se contenter de voter les lois que nous voulons mais réussir à obtenir assez de voix pour les promulguer.

Pour parvenir à nos fins, nous pourrons forcer les représentants à prendre notre parti, quitte à perdre de la réputation au passage, ou alors tenter de négocier avec ceux ouverts au dialogue, ce qui ne sera logiquement pas toujours possible. Promesses, allocation de fonds pour des projets, les laisser proposer une loi lors du prochain scrutin… plusieurs options seront à notre disposition pour faire pencher la balance.

Mais attention, chaque faction sera susceptible de nous mettre la pression de son côté, si elle s’estime trop lésée, et en assigner une à une recherche technologique spécifique aura un impact sur le fonctionnement futur de cette dernière (diminution/augmentation de la main-d’œuvre requise pour le fonctionnement d’un bâtiment, hausse de la pollution dans une zone précise, etc.)

De plus, notez qu’un onglet « Règles » sera présent mais nous ignorons son utilité. Il faudra patienter jusqu’au lancement pour découvrir ce qu’il nous réserve exactement. Si nous mentionnons son existence, c’est parce qu’il semble dissimuler des outils également susceptibles d’influer sur le cadre démocratique de la Ville comme, par exemple, la Loi martiale.

En conclusion, un mot sur l’aspect technique. Malgré les gros soucis de peaufinage et d’optimisation rencontrés en configuration graphique Moyenne quelques mois plus tôt, le titre nous a paru prendre la bonne direction pour retranscrire de façon toujours aussi prenante et immersive l’ambiance frileuse et axée survie propre à la franchise. Cela valait autant pour le rendu visuel que sonore. D’ailleurs, comme il y a six ans, c’est le compositeur Piotr Musiał qui s’occupera de la bande-son. Quant à l’interface utilisateur, elle a été entièrement refaite afin de coller aux nouvelles ambitions de la série.

Quand sortira Frostpunk 2 ?

Frostpunk 2 arrivera le 20 septembre prochain sur PC, via Steam, GOG, l’Epic Games Store et le Game Pass, et plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series, à une date encore indéterminée.

En plus d’une édition Standard, une Deluxe numérique est disponible à la vente. Outre le contenu de base et la possibilité de jouer au mode Histoire trois jours avant la sortie officielle, elle contient un accès aux trois futurs DLC dans les cartons de 11 bit studios, un objet en jeu exclusif, le roman court « Warm Flesh », ainsi que l’artbook et la bande originale de la production.