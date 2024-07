Le film BioShock voit son budget être réduit, il est maintenant décrit comme un film « plus personnel »

Aujourd’hui, on ne sait pas bien qui verra le jour en premier entre le nouveau jeu BioShock et l’adaptation de la saga en film. Le prochain jeu avance à son rythme chez Cloud Chamber, avec un studio qui continue de recruter pour faire en sorte d’avoir les reins assez solides avant une première présentation, et du côté du film, c’est silence radio depuis l’arrivée du réalisateur Francis Lawrence sur le projet. Et on commence à comprendre pourquoi grâce à un nouvel article publié sur Variety, qui nous indique que les plans autour du long-métrage ont changé.