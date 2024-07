Apex Legends : Electronic Arts rétropédale sur les changements apportés au Battle Pass suite à la colère de la communauté

EA revoit sa copie

Depuis les changements annoncés pour cette saison 22, la communauté ne décolère pas. Si l’éditeur mettait ces modifications sur le dos du bien-être des joueuses et des joueurs, personne n’était dupe et tout le monde voyait que cela pousserait simplement à utiliser davantage de l’argent réel en jeu pour obtenir des récompenses. La gronde a même été tellement vocale qu’Electronic Arts a été forcé de prendre la parole, non seulement pour dire qu’il s’était trompé, mais aussi qu’il allait faire machine arrière.

Le Battle Pass sera toujours divisé en deux avec cette fois 60 paliers à atteindre, mais il sera possible de l’acheter en l’échange de 950 pièces Apex. Le premier pass pourra être obtenu en complétant des défis in-game, tandis que le second qui arrivera le 17 septembre pourra être acheté pour cette somme. Il continuera à donner de la monnaie pour se procurer les futurs Battle Pass.

« Vous avez parlé et nous avons écouté. Avec la sortie de la saison 22, nous rétablirons la possibilité d’obtenir le Premium Battle Pass pour 950 pièces Apex. Nous reconnaissons que nous aurions pu mieux gérer les changements du Battle Pass – c’est de notre faute. »

On notera qu’il est plutôt rare qu’un éditeur comme EA rétropédale à ce point en si peu de temps, signe que le mécontentement des fans devait être très important. Pour rappel, la saison 22 d’Apex Legends sera disponible dès le 6 août prochain.