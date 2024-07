STALKER 2: Heart of Chornobyl est encore une fois repoussé, la sortie est maintenant prévue en novembre

On doit bien avouer que cette fois-ci, on y croyait. Après de multiples reports totalement compréhensibles de la part de GSC Game World compte tenu de la situation dramatique que le studio a vécu depuis l’attaque de la Russie en Ukraine, le développement de STALKER 2: Heart of Chornobyl semblait être en bon chemin et devait se terminer dans les jours et semaines à venir. C’est avec la dernière vidéo en date publiée par le studio que l’on apprend que les choses ne seront finalement pas aussi simples que cela.