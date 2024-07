Armored Core VI: Fires of Rubicon a passé la barre des 3 millions d’exemplaires distribués

Une performance réalisée en moins d’un an

Dès son lancement, Armored Core VI: Fires of Rubicon avait montré qu’il avait les armes pour être l’épisode le plus vendu de la série, et sans trop se fouler. Il avait même les épaules pour rivaliser avec les autres licences phares de From Software, même si, au bout du compte, il performera moins sur la durée que d’autres titres. Il n’empêche qu’avec ce départ tonitruant, le jeu a passé un cap symbolique.

From Software annonce aujourd’hui que cet Armored Core VI a été distribué à 3 millions d’exemplaires dans le monde, en comptant le marché des ventes physiques et celui des ventes numériques. Une belle performance réalisée en moins d’un an, puisque le titre est sorti le 25 août 2023. Avec ce succès, difficile de croire que le studio ne planche pas sur un DLC pour cet épisode, à moins qu’il réfléchisse déjà à un septième opus désormais tout à fait envisageable.

Armored Core VI: Fires of Rubicon est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.