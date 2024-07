Test Republic of Pirates – Plongée dans l’univers des flibustiers

Republic of Pirates est le dernier jeu développé par Crazy Goat Games, édité par PQube. Le titre propose un mélange de gestion de ville et de stratégie en temps réel (RTS), qui plonge les joueurs dans l’univers fascinant des pirates, combinant gestion de ressources, expansion territoriale et batailles navales. Bien que son inspiration principale, la série Anno, soit évidente, Republic of Pirates parvient-il à se démarquer et à offrir une expérience unique aux amateurs de jeux de stratégie ?

Condition de test: Nous avons joué à Republic of Pirates pendant un peu plus de 20h. Ce temps de jeu nous a permis de découvrir les modes campagnes et bac à sable en profondeur.

À l’abordage du gameplay et de l’histoire

Le gameplay de Republic of Pirates se concentre sur la construction et la gestion de colonies de pirates. À l’instar de Anno, le joueur commence avec une petite île qu’il se doit de développer en répondant aux besoins croissants des habitants et des invités. La satisfaction de la population passe d’abord par des ressources de base comme le poisson et un marché, mais évolue rapidement vers des besoins plus exotiques tels que le rhum et les bordels. Cette progression des besoins ajoute une couche de complexité à la gestion globale des îles qui, elle aussi, est une composante incontournable des jeux du genre.

Bien sûr, l’expansion est elle aussi essentielle. Les ressources limitées de l’île de départ pousseront le joueur à s’aventurer par-delà les mers pour conquérir de nouveaux territoires, chacun offrant des spécificités uniques comme de nouvelles ressources ou des bonus de récolte. Conquérir de nouvelles îles permet également au joueur d’agrandir sa flotte navale et de mener des batailles toujours plus épiques contre des flottes de plus en plus grandes. Chaque catégorie de navire propose d’ailleurs des caractéristiques et « compétences » différentes, de même pour les capitaines qui les dirigent, chacun apportant un bonus différent, poussant ainsi le joueur à choisir ses capitaines avec discernement. Les combats, quant à eux, restent basiques, avec des capitaines qui gagnent des compétences, des attaques automatiques et une compétence par navire à activer manuellement.

Le mode histoire de Republic of Pirates propose un récit de trahison et de vengeance, typique de l’univers pirate. Bien que l’histoire ne soit pas particulièrement originale, elle sert bien de tutoriel pour familiariser les joueurs avec les mécaniques du jeu. Les personnages sont bien écrits et apportent une touche narrative appréciable, mais ne parviennent pas toujours à sortir des archétypes traditionnels. D’ailleurs, le manque de cartes générées aléatoirement dans le mode libre peut limiter la rejouabilité. Une fois que vous avez maîtrisé les quelques cartes disponibles, l’intérêt pour ce mode peut diminuer, ce qui est dommage pour un jeu de ce genre.

En outre, le lore du jeu est enrichi par des missions secondaires et des interactions avec d’autres pirates et commerçants. Le système de diplomatie permet de réaliser des faveurs et des missions, ajoutant des bénéfices pour votre communauté. Cette dimension diplomatique apporte une profondeur stratégique, même si elle reste relativement basique comparée à des titres plus complexes.

Trésors visuels et mélodies maritimes ?

Visuellement, Republic of Pirates est agréable à regarder. Les graphismes colorés et détaillés des îles et des bâtiments apportent une touche de charme au jeu. Les animations des personnages et des navires sont fluides et contribuent à l’immersion. Toutefois, le jeu souffre parfois de problèmes de performance, notamment lors des phases de bataille avec de nombreux navires à l’écran. Il est également courant d’avoir une légère latence entre le clic sur un bâtiment et la sélection de celui-ci, entraînant double-clics ou sélections multiples inopinés, ce qui peut frustrer. Les designs des personnages sont, quand à eux, également plaisants à regarder. Un peu plus de cut-scenes avec le moteur du jeu n’auraient d’ailleurs pas été de trop afin de pousser l’immersion un peu plus.

Contrairement à la performance générale du jeu, les menus et l’interface utilisateur sont clairs et fonctionnels. Les contrôles au clavier et à la souris sont intuitifs, mais l’utilisation d’une manette peut se révéler frustrante en raison d’une interface peu ergonomique. Les joueurs PC en resteront donc sans doute à l’utilisation de la souris et du clavier (bon, de toute façon, qui joue à des jeux de stratégie sur PC à la manette ?).

De son côté, l’ambiance sonore de Republic of Pirates est l’un de ses points forts. Les effets sonores et les musiques contribuent grandement à l’immersion, retranscrivant à la perfection l’univers des pirates, transportant ainsi aisément le joueur. Les bruitages de la mer, des batailles navales et de la vie quotidienne sur l’île sont bien réalisés et renforcent l’atmosphère du jeu.

Les musiques, quant à elles, sont variées et bien adaptées aux différentes situations du jeu. Les thèmes épiques accompagnent les batailles, tandis que des mélodies plus douces et relaxantes soulignent les moments de gestion et d’exploration. Cette diversité musicale maintient l’intérêt des joueurs et évite la monotonie.