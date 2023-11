Après A Plague Tale: Requiem, Focus et Asobo Studio vont collaborer sur un nouveau projet

Le carton du jeu A Plague Tale: Requiem ne fait que se confirmer. Focus déclare que le jeu a réussi à réunir plus de 3 millions de personnes depuis son lancement l’année dernière, ce qui ne veut pas pour autant dire qu’il s’est vendu à 3 millions d’exemplaires, étant donné qu’il est aussi compris dans le Xbox Game Pass. Ce qui reste malgré tout une très jolie performance, qui permet à Asobo et Focus de renouveler leur partenariat.

On apprend ainsi que les deux entreprises travaillent maintenant sur un tout nouveau projet. On ne sait pas encore s’il s’agit d’un nouveau jeu dans l’univers de la licence A Plague Tale ou si l’on parle d’un jeu complètement inédit. Mais étant donné les dernières productions du studio, Focus s’assure ici un gros projet dans son portfolio, que l’on surveillera attentivement et ce peu importe sa nature.

A heartfelt thank you to the 3 million players who embarked on the haunting journey of #APlagueTaleRequiem! Your support and passion mean everything to us.

Seizing this moment, we're delighted to reveal our renewed collaboration with @AsoboStudio for another exciting project!🎉 pic.twitter.com/yyeQalCwYH

