La grande grève des acteurs et actrices dans le jeu vidéo est lancée, Disney, Activision, Take-Two et bien d’autres concernés

L’ombre d’une grève générale pesait sur l’industrie depuis quelques semaines, étant donné que celle-ci avait été approuvée presque de manière unanime par les membres de SAG-AFTRA, ce qui indiquait qu’elle pouvait être lancée à tout moment en dépit d’un accord qui semblait avoir été trouvé en début d’année. C’est donc hier soir que l’on a appris que le mouvement était en marche. La grève des acteurs et actrices qui opèrent dans le monde du jeu vidéo est lancée afin de lutter contre l’utilisation de l’IA générative qui permet aux studios de synthétiser des voix sans faire appel aux comédiens et comédiennes.

Voici notamment ce que déclare Fran Drescher (Fran dans Une Nounou d’Enfer pour celles et ceux qui n’étaient pas au courant), présidente du syndicat :

Le journaliste Stephen Totilo rapporte que les entreprises en question ont déclaré que seulement un point de désaccord a été trouvé sur les 25 sujets existants, avec déjà beaucoup de protections contre l’IA. Ce point de blocage est en tout cas suffisamment grand pour lancer cette grève d’une durée indéterminée.

