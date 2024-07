Crimson Desert : Le jeu d’action-aventure fera son grand retour à la Gamescom

La Gamescom est définitivement le salon de prédilection de ce Crimson Desert. L’année dernière, c’est là-bas que le titre avait fait sensation et Pearl Abyss souhaite sans doute recommencer cette année. Crimson Desert sera bien présent dans les allées du Koelnmesse le mois prochain, et surtout, il le sera avec une démo jouable sur place pour le public :

Naturellement, le jeu devrait aussi figurer au line-up de l’Opening Night Live de Geoff Keighley juste avant l’ouverture du salon, avec sans doute une nouvelle bande-annonce et, on l’espère, des informations sur la sortie. Car soyons réalistes, il ne faut plus attendre le jeu pour 2024 mais pour 2025 au plus tôt, sauf en cas de grande surprise.

Vous pourrez aussi compter sur nous pour vous donner nos impressions sur le titre puisque nous serons présents sur place à la Gamescom pour le tester lui ainsi que des dizaines d’autres jeux.

#CrimsonDesert is coming to #gamescom2024 and will be playable at the Pearl Abyss booth!

To those who plan on attending @gamescom, we're counting down the days until we can welcome you to the booth and have you join the lone mercenary in his fights ⚔️ pic.twitter.com/yHf4rtyq4a

— Crimson Desert (@CrimsonDesert_) July 25, 2024