Microsoft : Après Bethesda, c’est au tour de l’équipe World of Warcraft de se syndicaliser avec un groupe de 500 personnes

Bloomberg rapporte que c’est l’équipe en charge du MMO World of Warcraft qui a réussi à se syndicat sous la bannière de la CWA (Communications Workers of America Union), l’un des principaux syndicats outre-Atlantique. Ce groupe réunit près de 500 employés venus des différents secteurs de Blizzard, que ce soit ceux de l’assurance qualité aux artistes ou bien ceux étant en charge des technologies, qui sont désormais protégés par le groupe appelé WoW Gamemaker’s Guild. Microsoft a déjà réagi à la nouvelle en reconnaissant ce syndicat :

Là encore, il convient de rappeler que Microsoft doit montrer patte blanche pour éviter aux organismes de régulation d’avoir des arguments contre le constructeur, notamment la FTC qui a fait appel du rachat d’Activision-Blizzard. Avec la création de ce groupe, cela veut dire que le total des personnes syndiquées chez Microsoft passe au-dessus des 1 750. Après toutes les polémiques qui ont eu lieu chez l’éditeur sous l’ère Kotick, voir les employés avoir une protection supplémentaire est définitivement une bonne nouvelle.

We're the World of Warcraft Gamemakers Guild: the first wall-to-wall union at Blizzard! We're thrilled to include WoW's QA, Art, Sound, Design, Engineering and Production voices for a democratized workplace. At this crucial moment in games, we stand together as one. For Azeroth! pic.twitter.com/ieewW5KFuI

— WoW Gamemaker's Guild (@WoWGG_CWA) July 24, 2024