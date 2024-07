Overwatch 2 : Le mode en 6 vs 6 pourrait bien faire son grand retour

Overwatch 2 : Le mode en 6 vs 6 pourrait bien faire son grand retour

Un remaster Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 a été repéré à la Comic-Con, l’annonce pourrait ne pas tarder

Un remaster Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 a été repéré à la Comic-Con, l’annonce pourrait ne pas tarder

Le film BioShock voit son budget être réduit, il est maintenant décrit comme un film « plus personnel »

Le film BioShock voit son budget être réduit, il est maintenant décrit comme un film « plus personnel »

La grande grève des acteurs et actrices dans le jeu vidéo est lancée, Disney, Activision, Take-Two et bien d’autres concernés

La grande grève des acteurs et actrices dans le jeu vidéo est lancée, Disney, Activision, Take-Two et bien d’autres concernés

Test The Operator – Un jeu d’enquête narratif à la X-Files trop court mais terriblement prenant

Test The Operator – Un jeu d’enquête narratif à la X-Files trop court mais terriblement prenant

Dragon Age: The Veilguard sera compatible Steam Deck et n’aura pas besoin de l’app EA sur PC, la date de sortie arrive

Dragon Age: The Veilguard sera compatible Steam Deck et n’aura pas besoin de l’app EA sur PC, la date de sortie arrive

Armored Core VI: Fires of Rubicon a passé la barre des 3 millions d’exemplaires distribués

Armored Core VI: Fires of Rubicon a passé la barre des 3 millions d’exemplaires distribués

MultiVersus : Du contenu autour de Barbie et Harry Potter a été trouvé via du dataminage

MultiVersus : Du contenu autour de Barbie et Harry Potter a été trouvé via du dataminage

STALKER 2: Heart of Chornobyl est encore une fois repoussé, la sortie est maintenant prévue en novembre

STALKER 2: Heart of Chornobyl est encore une fois repoussé, la sortie est maintenant prévue en novembre

Microsoft : Après Bethesda, c’est au tour de l’équipe World of Warcraft de se syndicaliser avec un groupe de 500 personnes

Microsoft : Après Bethesda, c’est au tour de l’équipe World of Warcraft de se syndicaliser avec un groupe de 500 personnes

Arcane : Un artbook making-of sera bientôt disponible pour la série tirée de l’univers de League of Legends

Arcane : Un artbook making-of sera bientôt disponible pour la série tirée de l’univers de League of Legends

Rise of the Ronin : Une démo est maintenant disponible sur PS5 pour le dernier jeu de Team Ninja

Rise of the Ronin : Une démo est maintenant disponible sur PS5 pour le dernier jeu de Team Ninja