Dragon Age: The Veilguard sera compatible Steam Deck et n’aura pas besoin de l’app EA sur PC, la date de sortie arrive

L’application EA ne vous embêtera pas

Devoir lancer une autre application en plus de Steam ou l’Epic Games Store n’est vraiment pas ce que préfère la communauté PC. Avec les jeux signés Electronics Arts, l’App EA devient souvent obligatoire et cela ne plait jamais à celle et ceux qui cherchent à lancer un jeu sans souci. Heureusement, pour Dragon Age: The Veilguard, il ne faudra pas s’inquiéter de cela. Sur le compte X (Twitter) officiel du jeu, on apprend que ce dernier n’aura pas besoin de l’application maison de l’éditeur pour être lancé sur Steam.

Par ailleurs, pour rester du côté de la version Steam, il est aussi précisé que le jeu sera compatible dès le départ avec le Steam Deck. Vous pourrez donc emporter partout avec vous Rook et sa troupe grâce à la console de Valve.

We're making great progress towards our fall launch date, and can confirm early that #DragonAge: The Veilguard is going all-in on @Steam features!

⚔️We're verified on Steam Deck.

⚔️We'll be Steam native – meaning the EA App will not be required to play the game. Details on… — Dragon Age (@dragonage) July 25, 2024

Mais quand exactement ? La question se pose toujours étant donné que BioWare a simplement indiqué que le jeu serait disponible dans le courant de l’automne. On le saura donc bientôt puisque dans le même tweet, il est précisé que « des détails sur le lancement arriveront plus tard cet été ». Ce qui parait logique, puisque l’on imagine mal le studio attendre l’automne pour révéler la date qui serait ainsi très proche (sauf si le jeu est repoussé). Il faudra sans doute attendre la Gamescom et l’Opening Night Live pour avoir droit à une date de sortie.

Dragon Age: The Veilguard sortira sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series.