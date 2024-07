MultiVersus : Du contenu autour de Barbie et Harry Potter a été trouvé via du dataminage

Depuis son second départ avec sa version 1.0, MultiVersus n’arrive pas à générer un engouement aussi grand que celui procuré par sa bêta. Le public reste au rendez-vous mais le free-to-play ne réalise pas non plus des chiffres incroyables si l’on se fie à ses performances sur Steam. Pour attirer le public, le titre peut compter sur la force de ses licences Warner Bros et il se pourrait que deux des noms les plus connus de ce catalogue arrivent très prochainement en jeu.