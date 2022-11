A Plague Tale Requiem : Redécouvrez la bande-son avec un concert d’un orchestre symphonique mené par Olivier Derivière

Fort de plusieurs nominations aux Game Awards, A Plague Tale: Requiem est sans conteste l’un des jeux qui aura marqué cette année 2022. Avant de savoir si le jeu va ramener la coupe à la maison (parce qu’on retrouve un studio français derrière), Olivier Derivière, compositeur sur ce dernier épisode, a décidé d’offrir un bien beau cadeau aux fans du jeu. L’artiste a enregistré un concert avec une sélection de morceaux de la bande-son, en compagnie d’un orchestre symphonique, et vous pouvez le visionner dès maintenant, gratuitement.

Replongez dans les aventures d’Amicia et Hugo

C’est donc 42 minutes de bonheur auditif qui vous attendent avec ce concert disponible pour tout le monde. Olivier Derivière est ici à la baguette de l’Estonian Philharmonic Chamber Choir, tandis qu’Eric-Maria Couturier est aussi de la partie pour ce concert qui a de quoi nous coller quelques frissons.

On rappelle que la bande-son de cet épisode est nommée dans la catégorie des meilleures OST de cette année aux Game Awards. Reste à savoir si elle gagnera, mais ce concert prouve que si jamais le jeu remporte ce trophée, il ne l’aura pas volé.

A Plague Tale: Requiem est disponible dès sur PC, PS5, Xbox Series et Switch (via Cloud). N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.