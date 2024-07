EA Sports FC 25 fait le point sur ses nouveautés concernant l’IA dans une première vidéo de gameplay

Armored Core VI: Fires of Rubicon a passé la barre des 3 millions d’exemplaires distribués

MultiVersus : Du contenu autour de Barbie et Harry Potter a été trouvé via du dataminage

STALKER 2: Heart of Chornobyl est encore une fois repoussé, la sortie est maintenant prévue en novembre

Microsoft : Après Bethesda, c’est au tour de l’équipe World of Warcraft de se syndicaliser avec un groupe de 500 personnes

Arcane : Un artbook making-of sera bientôt disponible pour la série tirée de l’univers de League of Legends

Rise of the Ronin : Une démo est maintenant disponible sur PS5 pour le dernier jeu de Team Ninja

