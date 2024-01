Les dernières semaines, les abonnés ont pu récupérer LEGO 2K Drive et PowerWash Simulator. Pour le mois de janvier 2024, le PlayStation Plus semble avoir fait un effort pour bien démarrer l’année, avec l’un des meilleurs jeux de 2022 ainsi qu’un titre coopératif et une très bonne pioche indépendante. Voici une présentation des jeux PS Plus de janvier 2024.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de janvier 2024 ?

Voici les jeux que l’on pourra télécharger en janvier pour le palier Essentiel :

Quand seront disponibles les jeux PS Plus de janvier 2024 ? Vous pourrez les récupérer « gratuitement » ce mardi 2 janvier dans la journée, directement sur la page des jeux ou via l’onglet dédié de votre console.

A Plague Tale Requiem

A Plague Tale : Requiem est une suite directe de l’histoire du jeu A Plage Tale : Innocence et est toujours développé par Asobo Studio et édité par Focus Entertainment. On y retrouve Amicia et Hugo un peu plus âgés qui devront faire face à de nouvelles menaces et défis. Plus sombre, plus complet, ce deuxième épisode base toujours une partie de son gameplay sur la peste et les rats que l’on doit contourner ou utiliser pour avancer dans les différents niveaux. Le jeu mélange infiltration et énigmes environnementales avec une forte composante narrative. – Lire le test complet de A Plague Tale Requiem.

Evil West

Evil West est un jeu d’action à la 3ème personne dans lequel on incarne l’un des derniers chasseurs de vampires dans le Far West américain. Les mythes et légendes sont donc adaptées dans cet univers, où les vampires affrontent les cowboys. Le titre propose alors de tuer ces démons à travers des combats brutaux, seul ou en coopération avec un ami. Un système de progression de personnage permettra de personnaliser ses compétences et son équipement avec de nombreuses armes à disposition. – Lire le test complet de Evil West.

Nobody Saves the World

Nobody Saves the World est un action-RPG développé et édité par DrinkBox Studios, les créateurs des jeux de la licence Guacamelee. Jouable seul ou en coopération en ligne à deux, le titre nous invite à diriger un personnage capable de se transformer en un tas de formes différentes, chacune ayant des mécaniques de jeu uniques. Votre objectif : terminer des quêtes diverses et variées afin d’obtenir de puissantes capacités qui vous permettront de combattre The Calamity et ainsi sauver le monde.