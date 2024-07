Un remaster Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 a été repéré à la Comic-Con, l’annonce pourrait ne pas tarder

Des figurines vendent la mèche

Rien n’est officiel pour le moment, mais l’indice est trop beau pour ne pas être vrai. La Comic-Con de San Diego démarre aujourd’hui et il se trouve que Dark Horses est présent pour parler plus en profondeur de Legacy of Kain: Soul Reaver – The Dead Shall Rise, le roman graphique à venir. Sur place, les fans de la saga (dont les photos ont été relayée sur Resetera) ont surtout pu voir de nouvelles figurines à l’image de la licence, et aux pieds de celles-ci, on peut clairement y voir la mention « Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered ».

Voir cela sur un salon aussi important que la Comic-Con n’est certainement pas un hasard, encore une moins une erreur étant donné que le titre est déjà stylisé avec une police d’écriture spéciale. De là à penser qu’une annonce est imminente, il n’y a qu’un pas. Après tout, le premier Soul Reaver fêtera ses 25 ans le 16 août prochain…

Réponse dès ce week-end, ou bien dans quelques semaines puisqu’il reste également la Gamescom comme endroit idéal pour annoncer ce remaster.