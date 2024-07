La profonde rancune de Billy Kane

Fatal Fury: City of the Wolves, auparavant connu sou le nom Fatal Fury/Garou est un jeu de combat développé et édité par SNK. Ce nouvel opus délaisse la 2D pour les modèles 3D. Après nous avoir dévoilé les personnages de B.Jenet et de Vox Reaper puis celui de Marco Rodrigues, le soft nous offre un trailer pour annoncer la présence de Billy Kane.

En tant que bras droit loyal de l’infâme Geese Howard, Billy a pris les rênes de la Connexion Howard suite à la mort de son mentor. Il fait tout pour diriger le syndicat de la meilleure des façons tout en gardant en tête sa vengeance, sa rancune profonde envers Terry Bogard, l’homme responsable de la mort de son maître. Dans le trailer vous pouvez voir sa dextérité avec son éternel bâton et son extrême vivacité.

Fatal Fury: City of the Wolves arrivera début 2025 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.