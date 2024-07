Stellar Blade s’offre une petite mise à jour estivale avec deux nouveaux costumes

Pendant que la version PC se prépare tranquillement en coulisses, Stellar Blade continue d’être peaufiné avec des mises à jour régulières qui poussent la communauté à relancer le jeu, ne serait-ce que pour découvrir les costumes gratuits ajoutés à chaque update ou presque. Shift Up nous avait promis une mise à jour du jeu cet été en attendant de potentiels DLC plus tard, et on pensait que celle-ci apporterait le mode Photo, mais il faudra se contenter d’une update un peu plus anecdotique qui sent malgré tout bon l’été.