Où précommander la carte en acier inoxydable de Magicienne des ténèbres ?

La Magicienne des ténèbres est l’un des cartes les plus emblématiques et l’une des plus populaires du jeu de carte de Konami. Pour rappel, il s’agit de l’une des cartes récurrente de Yugi Muto (et d’Atem bien sûr), héros du manga et de l’anime Yu-Gi-Oh!, mais surtout la meilleure disciple du célèbre Magicien des ténèbres, la carte signature de Yugi.

Fabriquée en acier inoxydable, la carte est protégée par un écran en acrylique et polie. Il s’agit d’un objet de collection unique étant donné que chaque exemplaire est numéroté. A l’instar du Magicien des ténèbres, la magicienne a eu droit à énormément d’illustrations différentes au fil des années, mais celle-ci revient aux bases avec l’illustration originale que l’on peut d’ailleurs voir dans l’anime.

La carte collector en acier inoxydable de la Magicienne des Ténèbres est disponible en précommande pour l’Europe, mais exclusivement sur Amazon pour 169€.

Une belle pièce pour les amateurs du jeu de cartes !