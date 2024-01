Guide Prince of Persia: The Lost Crown

Astuces générales

Soluce principale

Prologue

Perdus au Mont Qaf

Le Prince kidnappé

Le Tigre et le Rat

Vers la Prison de Sable

La plus Obscure des Âmes

Les Gardiens Célestes

Quêtes secondaires

Les Guerriers Perdus

Le Cueilleur de Lune

Un Pouvoir du Passé

Objets et trésors à collecter

Localisation de tous les Xercès

Localisation de toutes les Amulettes

Localisation de tous les éclats d’Athra

Localisation des pétales et fleurs de Soma

Localisation des Fragments de Mémoire

Localisation des Jarres de Sables (Prophétie du Mont Qaf)

Localisation de tous les coffres

FAQ Prince of Persia: The Lost Crown

Présentation Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown est un metroidvania en 2D qui raconte l’histoire de Sargon, un jeune guerrier chargé de retrouver le prince de Perse enlevé et conduit au mont Qaf, un lieu où le temps est complètement déréglé, avec plusieurs créatures mythologiques qui rôdent dans les environs. Accompagné de ses collègues du groupe des Immortels, mené par Vahram, il va devoir tout faire pour rendre honneur à la reine Thomyris. Le titre reprend tous les codes du metroidvania classique avec de nombreuses énigmes à résoudre, des pouvoirs à débloquer pour découvrir de nouveaux chemins, des combats exigeants et une tonne de secrets à dénicher.

Quand et où sort Prince of Persia: The Lost Crown ?

Prince of Persia: The Lost Crown sort sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 18 janvier prochain. Les possesseurs de l’édition Deluxe du jeu peuvent cependant jouer en avance avec un accès anticipé dès le 15 janvier en plus de posséder d’autres bonus (voir plus bas).

Prince of Persia: The Lost Crown est-il lié aux autres jeux de la saga ?

Prince of Persia: The Lost Crown est un jeu indépendant du reste de la saga. Il n’est pas lié au reboot de la série qui est sorti à la fin des années 2000, ni à la trilogie de jeux sortis sur PS2. Vous pouvez tout à fait jouer à cet épisode sans avoir jamais joué à la licence.

Prince of Persia: The Lost Crown est-il doublé en français ?

Oui, Prince of Persia: The Lost Crown dispose bien d’un doublage intégral en français avec tous les dialogues qui sont doublés dans notre langue, en plus des autres doublages disponibles.

Prince of Persia: The Lost Crown est-il difficile ?

Le jeu réserve un bon challenge, surtout en début de partie et dans certaines portions de parkour. Mais il dispose aussi de plusieurs modes de difficulté et de quelques options qui peuvent vous aider à paramétrer votre expérience selon vos goûts, allant de la simplification des énigmes, des combats mais aussi la possibilité de régler la régénération de la santé, de l’Athra (votre mana en quelque sorte), mais aussi en vous proposant de sauter les phases de plateforme trop ardues pour passer directement à la suite.

Vous avez aussi la possibilité d’avoir recours à un mode Guidé pour plus de simplicité et de cadre pour votre avancée dans l’histoire. Enfin, le jeu vous permet de photographier directement sur votre carte des lieux où vous souhaitez revenir par la suite pour ne pas les oublier.

Quelle est la structure de Prince of Persia: The Lost Crown ?

Prince of Persia: The Lost Crown est composé de 9 quêtes principales, d’autant de quêtes secondaires et de boss majeurs, et vous demandera de récolter plus de 200 éléments pour être complété à 100% (vous trouverez nos guides ci-dessus). A noter que la Citadelle est composée de 11 biomes majeurs possédant pour certains des zones séparées (Le Temple de la Connaissance fait partie intégrante des Archives Sacrées tout comme les Catacombes appartenant aux Profondeurs par exemple). Comptez environ 20 à 25h pour compléter le jeu dans sa plus grande partie.

Comment se compose le gameplay du jeu ?

Sans savoir à l’avance par où passer, vous devrez arpenter des centaines de salles différentes, toutes possédant une énigme ou une zone de combat ou de plateforme, dans le but de rejoindre votre prochain objectif. Chaque combat gagné pour rapporte des Cristaux de temps, la monnaie principale du jeu, tandis que des potions vous permettront de regagner de la vie. Pour refaire vos stock de flèches et de potions, vous devrez trouver des arbres Wak-Wak, disséminés un peu partout, et vous aurez la possibilité d’avoir recours au Voyage Rapide via des zones à trouver dédiées.

En plus de vos deux épées, votre arc et vos pouvoirs, les combats seront dynamisés par la présence de pouvoirs mais aussi d’Athra, une sorte de mana à récolter en réussissant des parades notamment, tandis que l’esquive sera parfois obligatoire. La plupart des énigmes ou des phases de plateforme vous demanderont réflexion, agilité, rapidité et précision pour être passées, les événements se jouant souvent à la microseconde près ou au millimètre près, faisant de Prince of Persia: The Lost Crown, un jeu pas si facile que cela à maitrîser.

Un Season Pass est-il prévu ?

Il n’y a pour l’heure aucun plan annoncé pour d’éventuelles extensions ou mises à jour de contenus dévoilées par les développeurs.

Peut-on jouer à deux dans Prince of Persia: The Lost Crown ?

Prince of Persia: The Lost Crown est un jeu strictement solo. Il n’est pas possible d’y jouer à plusieurs en coopération.

Une démo est-elle disponible pour Prince of Persia: The Lost Crown ?

Une démo gratuite est disponible pour Prince of Persia: The Lost Crown. En revanche, il n’y a aucun transfert de sauvegarde, ce qui veut dire que votre progression dans cette démo ne sera pas conservée pour le jeu complet.

Y a-t-il plusieurs éditions pour Prince of Persia: The Lost Crown ?

Prince of Persia: The Lost Crown dispose d’une édition standard en version physique et numérique, ainsi qu’une édition Deluxe qui est quant à elle uniquement disponible en dématérialisé. Elle contient :

Le guide d’aventure dématérialisé

La tenue d’Immortel

L’amulette Oiseau de prospérité (vous permettant de marquer des zones possédant des objets à ramasser)

Jusqu’à trois jours d’accès anticipé (soit à partir du 15 janvier)

Un bonus de précommande est également disponible avec la tenue du Prince issue du jeu Prince of Persia : L’Âme du guerrier.

Où acheter Prince of Persia: The Lost Crown au meilleur prix ?

Quelles sont les configurations PC demandées par le jeu ?

Bien que Prince of Persia: The Lost Crown ait été développé en partant du principe qu’il fallait qu’il tourne parfaitement sur tous les supports y compris la Nintendo Switch, le jeu ne demandera pas de grosse configuration pour bien tourner sur votre bécane. Voici tout de mêmes les configurations minimale et recommandée demandées par les équipes de Montpellier.

Configuration minimale (1080p, 60 fps)

CPU: Intel Core i5-4460 3.4 GHz, AMD Ryzen3 1200 3.1 GHz

Intel Core i5-4460 3.4 GHz, AMD Ryzen3 1200 3.1 GHz GPU: NVIDIA GeForce GTX 950 (2 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 950 (2 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go VRAM) RAM: 8 Go

8 Go Espace nécessaire : 30 Go

Configuration recommandée (1440p, 60 fps)

CPU: Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3.2 GHz

Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3.2 GHz GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go VRAM) RAM: 8 Go

8 Go Espace nécessaire : 30 Go

Configuration ultra (4K, 60 fps)

CPU : Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3.2 GHz

Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3.2 GHz GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go VRAM) RAM : 8 Go

8 Go Espace nécessaire : 30 Go

En bref

Prince of Persia: The Lost Crown

Éditeur : Ubisoft

: Ubisoft Développeur : Ubisoft Montpellier

: Ubisoft Montpellier Genre : Aventure – Plateforme – Metroidvania

: Aventure – Plateforme – Metroidvania Prix : 49,99 €

: 49,99 € Console : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date de sortie : 18 janvier 2024

: 18 janvier 2024 PEGI 16