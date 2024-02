Père et fils – Soluce Prince of Persia The Lost Crown

Cette quête vous demandera de jouer environ 1h30 à 2h pour la terminer

Trouver la Clé des Rois

Portion de guide jaune

Haute-Citadelle

Après le combat contre Vahram, utilisez votre nouvelle Etoffe du temps pour passer de l’autre côté du mur de droite. Utilisez l’ascenseur pour descendre puis dans la zone qui suit, utilisez à nouveau l’étoffe du temps pour remonter tout en haut de la zone et découvrir un point de Voyage Rapide. Téléportez-vous dans la Forêt Hyrcanienne, et plus exactement au point des Ruines de la Forêt, le point de plus court pour aller à la Tour du Silence.

Forêt Hyrcanienne

Dès votre arrivée dans la Forêt, partez vers la droite et rejoignez l’Arbre Wak-Wak situé bien plus au nord-est. Utilisez désormais les lierres sur les murs et les accroches de l’Etoffe du temps pour monter et atteindre les niveaux supérieurs, jusqu’à parvenir à la Tour du Silence.

Tour du Silence

Grimpez en utilisant votre compétences et plateformes à votre disposition jusqu’à parvenir à une immense porte. Lancez votre Etoffe du temps sur le lien retenant la porte et tirez pour le casser et ainsi déverrouiller l’accès à la Tour (NB: une grande zone se trouve aussi sur la gauche en hauteur, mais ne compte pas pour cette quête principale).

Une fois sur le pont qui vous attend, utilisez l’Etoffe du temps pour vous hisser un étage plus haut et trouver un Arbre Wak-Wak. Puis, redescendez et allez vers la droite. Pour continuer, traversez la caverne (attention aux ennemis) et revoyez le jour de l’autre côté. De cette position, continuez à monter puis partez sur la gauche pour atteindre le niveau supérieur. Vous pouvez à ce niveau débloquer un raccourci vers l’Arbre Wak-Wak rencontré plus tôt en cassant le mur de gauche.

Sinon, repartez sur la droite et utilisez les plateformes à disposition pour atteindre le côté opposé de cette zone. Passez sous les bois et utilisez votre Etoffe du temps pour franchir l’immense gouffre et atteindre les cordelettes tendues sur le mur pour progresser davantage et atteindre le niveau supérieur. Depuis ce point, vous devez maintenant continuer sur votre gauche et monter encore d’un étage.

A ce niveau, utilisez l’Etoffe du temps pour baisser le pont vous barrant la route et continuez dans cette direction, de monter et de prendre vers la droite avant de vous engouffrer dans une ouverture située un peu plus loin. Utilisez l’Etoffe du temps pour atteindre le ponton au-dessus et trouver un Arbre Wak-Wak avant de redescendre à l’étage précédent. Poursuivez vers la droite et passez entre les mailles du filet (cristaux de glace) en utilisant votre Etoffe du temps mais aussi la ruée du Symorgh jusqu’à atteindre des cordages vous permettant de rejoindre le niveau supérieur.

Ici, vous aurez l’occasion de récupérer l’Objet de collection « Objet sacré » avant de continuer sur votre gauche. La section suivante sera un peu relevée, utilisez vos Ailes anti-gravité et autres compétences pour ne pas toucher les pics et rejoindre la terre ferme. Une fois en sécurité, continuez puis abaissez le pont de droite pour ouvrir un raccourci vers l’Arbre Wak-Wak rencontré plus tôt puis repartez dans le sens inverse.

A peine plus loin, vous remarquerez des plateformes sur rail. Envoyez votre Etoffe du temps dessus pour les faire s’abaisser à votre niveau et profitez de leur nouvelle position pour bondir dessus et ainsi vous permettre de grimper à l’étage au-dessus où vous attendent des ennemis enragés. Une fois tout le monde à terre, sortez de là par la gauche.

Vous voici dans une pièce gigantesque où des boulets de glace tomberont à intervalle régulier. Frayez-vous un chemin parmi les plateformes disponibles sans vous faire toucher et rejoignez le niveau inférieur. Continuez sur la gauche pour trouver un nouveau pont à abaisser et empruntez les plateformes mobiles grâce à votre Etoffe du temps pour remonter un étage plus haut.

Ici, abaissez un autre pont pour débloquer un nouveau raccourci menant directement ici et repartez en direction de la gauche. Sur ce pont, vous aurez accès à l’un des Coffres magiques de l’Architecte. Continuez sur la gauche jusqu’à trouver un nouvel Arbre Wak-Wak contenant une nouvelle tête Wak-Wak, Kamya. Continuez encore un peu et abaissez le pont un peu plus loin pour débloquer un raccourci menant à la partie la plus à l’Ouest de la Tour du Silence, mais non indispensable ici. Revenez en arrière et utilisez les plateformes de roche pour monter et ainsi accéder à l’étage supérieur.

A noter qu’à ce niveau, si vous allez sur la droite, vous retrouverez votre guide Fariba pour lui acheter la carte des lieux, avant de faire demi-tour. Continuez sur la gauche et utilisez l’Etoffe du temps dans cette zone assez ouverte pour vous hisser au niveau du dessus puis poursuivez vers la droite. Un peu plus loin, prenez le temps d’observer les cordes qui vous aideront à poursuivre votre ascension mais davantage vers la gauche de la pièce. Continuez ainsi jusqu’en haut puis prenez à droite pour encore une fois montez un étage supplémentaire.

A ce niveau, partez vers la gauche et sautez sur le mur pour pouvoir atteindre la première plateforme, continuez vers la droite puis vers la gauche, vous menant tout droit devant une grande porte condamnée (étoile jaune sur notre carte). Avant de poursuivre, montez sur la droite grâce à votre Etoffe du temps pour atteindre un Arbre Wak-Wak. Depuis ce point, utilisez l’Etoffe du temps pour monter à nouveau et récupérer sur la gauche l’Objet de collection « La roturière et le Roi » avant d’aller activer le Voyage Rapide, puis redescendez devant la porte.

Faire sonner les 3 Gongs du temps

Portion de guide verte

Cette porte est en fait la suite de votre quête. Pour l’ouvrir vous allez devoir fouiller dans les environs et trouver trois gongs à faire sonner pour déverrouiller la porte.

Le premier gong se trouve un étage plus haut que la porte, sur la gauche. Faufilez-vous dans l’ouverture. Dans cette pièce, il vous faudra éliminer tous les ennemis pour pouvoir activer le premier gong grâce à votre Etoffe du temps.

Puis, passez sous les planches pour revenir devant la porte verrouillée, et descendez d’un étage. Partez désormais sur la droite et descendez une fois de plus. Cette zone piégée devra être résolue avec votre Etoffe du temps, avant d’atteindre une zone où vous devrez une fois de plus descendre et continuer vers la gauche après des pics. Dans la pièce suivante, vous allez devoir descendre de nombreux niveaux avant d’atteindre une zone où l’Etoffe du temps vous sera très utile pour rejoindre l’autre côté d’un gouffre. Eliminez ensuite tous les ennemis présents ici pour pouvoir faire sonner le deuxième gong.

Poursuivez ensuite en montant sur un tronc de bois puis faites un double-saut pour atteindre un étage supérieur (l’Arbre Wak-Wak se trouve ici). Partez en direction de la droite désormais et utilisez les cordes et les accroches de l’Etoffe du temps pour avancer davantage. Continuez dans cette direction et empruntez le chemin d’une sorte de puits qui se présente à vous. Prenez vers la droite et utilisez les plateformes de bois pour monter. Ici, des boules de glace tenteront de vous faire échouer. Utiliser les rampes et plateformes murales pour les éviter et ainsi retrouver l’étage supérieur. Continuez puis passez sous les planches se trouvant un peu plus loin. Continuez sur la gauche et descendez dans le puits, glissez dans la petite ouverture et éliminez tous les ennemis en présence, pour enfin atteindre et faire résonner le troisième gong.

De ce point, utilisez votre Etoffe du temps pour monter d’un étage, faites baisser le pont et poursuivez pour revenir à l’Arbre Wak-Wak et vous retrouver tout près de la Porte ainsi déverrouillée. Continuez à monter à l’aide de l’Etoffe du temps et prenez vers la droite pour déclencher une cinématique et faire face à un nouveau boss, le Roi Darius.

Combat contre le Roi Darius

Ce combat n’est pas excessivement difficile mais vous demandera beaucoup de mobilité et de rester souvent en hauteur pour éviter les attaques au sol de l’ennemi. Nous vous avons concocté un guide vidéo et écrit concernant ce boss à retrouver juste ci-dessous.

Une fois que vous avez vaincu le Roi Darius, vous obtenez la Clé des Rois et une Fleur de Soma. Avant de quitter la Tour du Silence, continuez sur la droite et allez jusqu’au bout du promontoire magnifique et récoltez l’Objet de collection « Le tombeau gelé ».

Puis, redescendez de quelques étages et repérez une grande porte à l’ouest vous menant directement dans la Haute-Citadelle est, tout près de l’Engrenage.

Haute-Citadelle

Maintenant que vous pouvez traverser tous les précipices avec l’Etoffe du temps, parlez à Neith et Alkara (le Vieil homme). Désormais, vous évoluerez rapidement jusqu’à retrouver l’entrée des Corridors Royaux où vous attend toute votre équipe. Cela terminera la quête et vous pourrez alors suivre l’ultime quête de votre aventure dans Prince of Persia The Lost Crown, intitulée La Croisée des Temps.