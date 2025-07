Le jeu Edens Zero s’offre déjà un crossover avec le manga Fairy Tail

Prochaine étape, un crossover avec Rave ?

Natsu, Lucy et Happy s’invitent dans le jeu Edens Zero avec une quête unique, qui semble être directement intégrée au jeu de base plutôt que de passer par la case DLC, ce qui est assez rare pour être souligné.

Dans cette nouvelle mission, Shiki et sa bande tomberont sur un Natsu bien énervé qui n’est pas tout à fait lui-même et dont l’état est en lien avec les affaires de deux nouveaux personnages conçus par Hiro Mashima lui-même, à savoir Submerse et Maruha. Finir cette quête en jeu vous permettra aussi de débloquer de nouveaux costumes pour Shiki et Rebecca, pour ressembler à Natsu et Lucy même si tout ce beau monde n’est déjà pas différent.

Edens Zero sera disponible à partir de ce 15 juillet sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une démo est toujours disponible si vous souhaitez tester le jeu en avance.