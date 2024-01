Prince of Persia: The Lost Crown reprend la formule du metroidvania et même s’il lui ajoute assez peu de nouveautés, il l’applique à merveille. On revient en vidéo, avec nos propres captures, sur cette expérience réussie qui n’est cependant pas parfaite, afin de vous montrer les forces et les faiblesses du titre.

Prince of Persia: The Lost Crown est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver nos nombreux guides sur le jeu.