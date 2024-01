Le Prince kidnappé – Soluce Prince of Persia The Lost Crown

A noter que cette quête devrait vous occuper durant environ 1h à 1h30 de jeu.

Retrouver Vahram

Portion de guide jaune

Basse-Citadelle

Votre objectif est de retrouver votre mentor, Vahram plus à l’ouest. Mais tout d’abord, avancez dans la pièce de droite pour trouver le pouvoir Ruée du Symorgh, qui vous permet désormais de dasher à l’envie, vous libérant un passage au sud dans la Basse-Citadelle.

Continuez à droite pour essayer de nouveau pouvoir en sautant de mur en mur et en utilisant la Ruée du Symorgh puis redescendez pour trouver Artaban. Ressortez de la pièce principale par la droite et redescendez d’un étage au niveau de la grande statue que vous avez reconstruite pour prendre la salle de gauche dont le gouffre est désormais accessible grâce à votre pouvoir.

Vous trouverez en bas au fond de cette salle une Jarre de Sable Sémillant mais poursuivez plutôt vers le haut pour ressortir de l’autre côté de la salle en évitant les piques et les plateformes mouvantes. Récupérez l’objet Missive 1 puis activez l’Arbre Wak-Wak plus loin ainsi que la statue Homa juste à côté, vous permettant de profiter d’un Voyage Rapide.

Revenez sur vos pas et montez grâce aux barres horizontales et à vos pouvoirs au niveau supérieur. Après avoir assisté à la cinématique, vous affrontez quelques sbires d’Anahita dans une arène fermée. Prenez-les à revers dès que possible et utilisez votre parade au bon moment, puis discutez avec Vahram qui vous remettra l’amulette (10/36) Danseur aux sabres. Progressez par la gauche de la salle pour atteindre les Archives Sacrées, un nouveau biome.

Atteindre la Haute-Citadelle

Archives Sacrées

Dans la première salle, prenez garde aux escaliers qui ne s’activent que dans un sens de marche. Si vous avez besoin d’aller de l’autre côté, vous pouvez aussi dasher en arrière sinon observez bien leur comportement pour ne pas vous énerver. Si vous allez à l’étage dans cette salle, vous trouverez un Arbre Wak-Wak ainsi qu’une nouvelle tête Wak-Wak, Karim, qui compte pour le Trophée Arbre de Vie 🏆, suivez notre guide pour toutes les trouver.

Allez ensuite par la gauche deux étages en dessous, pour faire la rencontre du Geôlier dans la pièce suivante (étoiles violettes sur nos plans), que vous recroiserez plusieurs fois mais que vous ne pouvez pas encore affronter frontalement. Ce combat sera fait bien plus tard dans l’aventure et vous vaudra même le Trophée Détention 🏆. Montez jusqu’à la stèle centrale pour apercevoir un emplacement carré au sol. Juste à sa gauche se trouve une place libre pour vous accroupir avec les autres alchimistes, libérant ce coffre magique prenant part à la quête secondaire de L’Architecte, que vous rencontrerez plus tard. Vous obtenez ainsi un Pétale de l’Arbre Soma.

Poursuivez par la gauche pour atteindre une nouvelle pièce. Au niveau intermédiaire, vous trouverez un homme (bulle bleue sur nos plans), Le Cueilleur de Lune, qui vous confiera la quête fil rouge homonyme permettant d’obtenir le Trophée La Vraie Lune 🏆, ainsi que l’amulette (11/36) Roi Dragon. Puis montez tout en haut. Si vous poursuivez encore plus haut en allant en haut à droite de la pièce, vous trouverez un Arbre Wak-Wak une Statue Homa pour le Voyage Rapide. Sinon, poursuivez par la droite pour trouver à nouveau le Geôlier. Passez sous les planches et glissez et accroupissez-vous sous son rayon de détection pour atteindre l’autre côté de la pièce.

Dans la pièce suivante, tirez sur le levier pour appeler un ascenseur. Descendez tout en bas et allez à droite. Dans cette salle, tout plein de plateformes peuvent apparaître si vous tirez au bon moment sur les cloches qui sont présentes. Soyez rapide et précis pour grimper jusqu’à niveau intermédiaire où se trouve un coffre contenant un Porte-Amulette. Montez ensuite jusqu’au dernier niveau de la pièce pour trouver Fariba et lui acheter la carte de la zone.

Poursuivez ensuite vers la gauche et retournez au niveau inférieur pour retrouver l’ascenseur, mais continuez vers la gauche. Dans cette grande pièce, votre objectif est de monter dans le coin en haut à gauche supérieur gauche de la pièce, où se trouve un coffre contenant un Lingot de Damas Azur pratique pour améliorer vos équipements. Redescendez de deux étages et filez à gauche pour retrouver le Geôlier.

Tentez de traverser la zone mais nul doute que vous finirez par vous faire attraper, et à vrai dire, il vaudrait peut-être mieux car le reste de la progression y est lié.

La Prison

Portion de guide verte (image plus haut)

Vous voilà désormais en Prison. Trouvez sur la gauche de votre cellule l’objet de collection Chaînes brisées sur le squelette. Détruisez la trappe au-dessus et cassez les barricades vous empêchant de glisser à travers l’ouverture sur la droite. Dans cette section centrale, une Jarre de Sable Sémillant vous attend dans une ouverture sur la droite mais sinon, grimpez tout en haut de la Prison et sortez par une des deux portes pour rejoindre les Archives Sacrées.

Archives Sacrées

Vous revoilà au point de départ ou presque. Rejoignez l’endroit où vous avez été capturé en suivant le même chemin qu’avant mais tentez de passer la zone du Geôlier en sautant par dessus sa zone de détection pour atteindre la bout ouest de la pièce concernée. Vous pouvez ouvrir ici une trappe vous permettant d’éviter de tout refaire si jamais vous devez revenir.

Montez grâce aux anneaux sur le mur de gauche et progressez par la droite mais attention le Geôlier se téléportera dans les parages. Montez au niveau supérieur et allez tout de suite à gauche. Poursuivez grâce aux murs et montez dans une grande pièces aux murs mobiles et à une orbe centrale qui tourne. Utilisez les petites cachettes sur le trajet des murs qui bougent pour progresser. Allez sur la droite pour commencer et ressortir dans une autre pièce, et ouvrir la trappe que vous avez croisez plus tôt.

Tapez dans la cloche pour déclencher l’apparition d’un pont, traversez et répétez l’opération avec les plateformes suivantes en prenant soin de bien faire sonner les cloches au bon moment. A noter que tout en haut à gauche de cette pièce se trouve des cristaux. Sortez sinon par le fond à droite pour atteindre un Arbre Wak-Wak.

Avant de poursuivre, revenez sur vos pas et montez à l’étage du couloir intermédiaire. Si vous continuez tout en haut puis tout à gauche, vous tomberez sur une Version alternative de Sargon à affronter (éclair rouge sur le plan ci-dessus), ce qui vous permettra d’obtenir l’Eclat d’Athra Esprit de Shahbaz (niveau 1). Redescendez auprès de l’Arbre précédent et poursuivez par la droite sur deux salles pour atteindre enfin la Haute-Citadelle.

Haute-Citadelle Ouest

Traversez cette première et gigantesque salle en éliminant tous les ennemis au sol mais aussi dans les airs rencontrés, pour ressortir par la droite et tomber face à des disques penduliers. Réussissez cette phase de plateforme périlleuse sans être touché et ressortez par la droite.

Dans cette prochaine salle, vous pouvez activer le levier permettant l’accès au Grand Ascenseur en redescendant par ici. Sinon, utilisez le moulin pour atteindre le coin supérieur gauche de cette salle et rejoindre une pièce aux pièges retors. Utilisez les barres horizontales ainsi que vos pouvoirs pour rejoindre l’étage supérieur. Utilisez votre Chakram sur le support juste en dessous de la grille et montez pour découvrir une toute nouvelle énigme, notre second point énigme de l’aventure (étoile jaune).

Pour réussir cette énigme, il va vous falloir procéder par étapes :

Utilisez le Chakram au centre pour séparer les deux parties de la statue.

Partez à gauche et grimpez via la barre horizontale sur la plateforme au-dessus.

Passez à travers la plateforme et dashez pour rejoindre la barre horizontale.

Montez sur la plateforme centrale et lancez votre Chakram sur le point central.

Utilisez la barre horizontale de droite pour rejoindre le côté droit de la structure, montez et actionnez le levier pour descendre la plateforme.

Redescendez et lancez votre Chakram sur le point central et remontez tout en haut à gauche de la structure.

Lancez votre Chakram tout en haut pour abaisser la plateforme la plus à droite.

Répétez l’opération précédente pour rejoindre la plateforme centrale de la structure, tirez le levier et utilisez les plateformes désormais accessibles.

Reprenez votre Chakram pour permettre l’élévation de la plateforme et ainsi réussir cette énigme.

Filez par le haut à gauche de la pièce en lançant le Chakram puis reprenez-le pour monter. Vous trouverez à droite un Arbre Wak-Wak. Partez tout à gauche et traversez le pont pour assister à une scène. Vous devez combattre ce Guerrier bien protégé pour poursuivre.

Poursuivez à gauche pour trouver le Vieil homme, qui vous suivra dura une grande partie de votre aventure. Montez à l’étage de cette grande pièce grâce aux chandeliers et allez tout à gauche pour trouver des ennemis et une Statue Homa (Voyage Rapide) tout en haut. Un étage en dessous se trouve un ascenseur latéral qu’il vous faut emprunter pour continuer.

Dans la pièce suivante, allez tout à droite et ouvrez la double-porte pour lancer une cinématique. Vous voilà confronté à Vahram (éclair rouge) qui vient de commettre un acte irréparable.

Combat contre Vahram

Disons-le tout de suite : ce combat est perdu d’avance et cela fait partie de votre aventure. Avant de pouvoir accéder à la suite de l’aventure, vous allez devoir tout de même l’affronter dans un combat singulier difficile. Voici quelques conseils pour avancer aisément :

Ne lancez pas de lèche, il les évitera.

Sautez par dessus ses orbes et ses éclairs au niveau du sol.

Quand il disparait, dashez sur le côté pour éviter une attaque venue du ciel, puis sautez immédiatement pour éviter son tourbillon.

Quand il fonce sur vous, tentez une parade pour gagner de l’Athra et lui infliger des dégâts.

Mais lorsque vous aurez épuisé toute votre vie, une longue cinématique va se déclencher vous faisant tomber dans les méandres des Profondeurs. Ceci aura pour effet de clôturer la quête et de démarrer la suivante, Le Tigre et le Rat.