L’Architecte (coffres magiques) – Prince of Persia The Lost Crown

Où trouver L’Architecte ?

Pour trouver L’Architecte, vous devrez être en possession de votre Etoffe du tisseur, un pouvoir acquis tardivement dans le jeu principal. A noter que vous croiserez les coffres magiques qui avant et que vous pourrez en ouvrir certains bien avant votre rencontre avec L’Architecte.

Maryam l’Architecte se situe dans l’extrême est de la Haute-Citadelle, dans une pièce symbolisée par une sorte de planète entourée de rectangles en cercle autour. Elle vous met alors au défi de trouver et résoudre des 9 coffres magiques pour tenter de gagner une Fleur de Soma.

Localisation des coffres magiques

Il existe 9 coffres magiques dans le monde de Prince of Persia The Lost Crown. Voici leur localisation précise ainsi que des indices pour les résoudre facilement. A noter qu’une fois résolus, les coffres sont marqués sur la carte avec un chiffre assimilé à l’énigme.

Coffre 01

Dirigez-vous tout près du Refuge dans la Basse-Citadelle. Placez-vous entre les deux statues et lancez une flèche en l’air pour obtenir votre récompense.

Coffre 02

Ce coffre est située dans la Forêt Hyrcanienne, proche du Voyage Rapide Ruines de la forêt. Une fois sur place, coupez le plus rapidement possible toutes les herbes des quatre plateformes entourant le coffre grâce à des flèches pour le dévoiler et récupérer son trésor, un Pétale de l’Arbre-Soma.

Coffre 03

Agenouillez-vous dans le second cercle en partant de la gauche au niveau de la statue des Archives Sacrées pour faire apparaître le coffre et votre Pétale de l’Arbre-Soma.

Coffre 04

Rendez-vous dans cette zone de la Tour du Silence et placez-vous exactement à l’endroit indiqué par nos captures. Lancez ensuite un Chakram au centre de la structure recomposée pour faire apparaître le coffre contenant un nouveau Pétale de l’Arbre-Soma.

Coffre 05

Ce coffre est très spécifique à obtenir. Si vous vous rendez dans la pièce du Gouffre des Sables sans fin, vous serez écrasé par des pillons à têtes de serpent. Repérez les statues dans la salle. Vous rencontrerez ce même type d’ennemis dans une salle située au niveau de la Haute-Citadelle (voir captures). Prenez l’un des gardiens dans votre Grille dimensionnelle et trouvez un chemin vous faisant revenir à la salle sans passer par un mur violet qui vous enlèverait votre dû.

En fait, sortez de la salle du gardien par la droite, descendez et franchissez le gouffre aux poulies piquantes et prenez le Voyage Rapide L’Engrenage pour rejoindre celui du Gouffre des Sentinelles. Descendez dans la salle et lancez le gardien entre les deux pilons pour valider le coffre et obtenir votre Pétale de l’Arbre-Soma.

Coffre 06

Repérez la grille de Morpion représentée sur les planches à Port-Noyé et regardez quel signe est manquant. Complétez la ligne du haut avec un lancer de Chakram pour valider le coffre et obtenir votre amulette Chance d’Ard.

Coffre 07

Il vous faut recomposer la scène décrite par la stèle proche des statues dans la zone de l’Arbre Soma. Mais tout d’abord ,allez récupérer la statue située tout en haut, en passant par la gauche de la scène, puis celle située tout en bas en passant par les planches sur la droite de la scène. Revenez au milieu et composez la scène comme suit :

La plus grande statue (rouge) tout à gauche regardant vers la droite

La statue du visiteur (homme à barbe) en suivant, regardant par la droite

La petite statue colorée ensuite regardant vers la droite

La petit statue grise posée sur la droite de la scène

Vous obtenez ainsi un Lingot de Damas Azur.

Coffre 08

Présent au coeur des Catacombes (Les Profondeurs), non loin de l’accès à Port-Noyé, le coffre vous demandera de placer une Ombre du Symorgh devant une des têtes représentées au mur tandis qu’il vous faudra sauter pour vous placer devant la seconde et ainsi valider l’épreuve et obtenir votre Pétale de l’Arbre-Soma.

Coffre 09

Enfin, rendez-vous dans cette zone du Temple de la Connaissance (Archives Sacrées) pour activer le plus vite possible les symboles rouges représentés en jaune sur notre capture, et ainsi obtenir le coffre et son Pétale de l’Arbre-Soma. Attention car vous vous ferez écrasé si vous restez trop longtemps au même endroit.

Retourner voir l’Architecte

Une fois tous les coffres obtenus, retournez voir L’Architecte en utilisant le Voyage Rapide Temple de la Nuit. Il vous faudra envoyer une flèche dans le bon ordre pour ouvrir l’accès à la salle. Pour cela, repérez les numéros et le symbole de chaque coffre sur votre carte pour tirer de 1 à 9 les flèches correspondantes sur les symboles gravitant dans la salle.

Si vous y arrivez, vous entrez dans une pièce secrète et obtenez plusieurs trésors dont des objets de collection. Pour d’autres guides, astuces, ou informations, rendez-vous sur notre page d’accueil et guide complet de Prince of Persia The Lost Crown.